Украина провела боевые испытания крылатой ракеты

Украинская крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" впервые прошла летные испытания со штатной боевой частью. Соответствующее видео опубликовало в YouTube издание Defense Express.

Испытания прошли на полигоне Алибей под Одессой. Две выпущенные мобильными береговыми комплексами ракеты поразили морские мишени-лихтеры на расстоянии 80 километров от берега. Как заявляли ранее разработчики "Нептуна", следующим шагом станет разработка морской и авиационной версий ракеты.

Крылатая ракета Р-360 весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.

Американское издание The National Interest ранее указывало, что "Нептун" стал модернизацией российского противокорабельного комплекса Х-35.