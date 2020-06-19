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Украина провела боевые испытания «угрожающей» Крымскому мосту ракеты 

РИА Новости и ещё 3 41 минуту назад
Украина провела боевые испытания крылатой ракеты
Фото: Газета.Ru
Украинская крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" впервые прошла летные испытания со штатной боевой частью. Соответствующее видео опубликовало в YouTube издание Defense Express.
Испытания прошли на полигоне Алибей под Одессой. Две выпущенные мобильными береговыми комплексами ракеты поразили морские мишени-лихтеры на расстоянии 80 километров от берега. Как заявляли ранее разработчики "Нептуна", следующим шагом станет разработка морской и авиационной версий ракеты.
Крылатая ракета Р-360 весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
Американское издание The National Interest ранее указывало, что "Нептун" стал модернизацией российского противокорабельного комплекса Х-35.
В июле 2019 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Р-360 якобы могут за несколько минут уничтожить Крымский мост. В ответ лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в случае подобного развития событий Украина перестанет существовать как государство.
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Комментарии 2
Оружие , Армия , Крымский мост , Александр Турчинов , Владимир Жириновский , ЛДПР
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