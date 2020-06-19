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Новейший «Панцирь» впервые покажут на параде Победы 

ТАСС и ещё 2 41 минуту назад
Новейшее оружие РФ первые покажут на параде Победы
Фото: © Гавриил Григоров/ТАСС
Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СМ" с малогабаритными ракетами для уничтожения мини-беспилотников впервые покажут на параде Победы в Москве 24 июня, сообщил корр. ТАСС по итогам ночных репетиций парада.
Среди прочих новинок, участвовавших в репетициях парада в столице 17 и 18 мая, в составе механизированной колонны были представлены боевые машины модернизированного "Панциря-СМ" на колесном шасси "Торнадо-К". На новом комплексе вместо стандартного контейнера под одну зенитную ракету устанавливается кассета с четырьмя ракетами меньшего диаметра для борьбы с мини-беспилотниками.
Уничтожение мини-беспилотников, например, используемых в военных целях гражданских квадрокоптеров, представляет трудность для стандартных комплексов ПВО по двум причинам. С одной стороны, дроны небольшого размера, летящие на малой скорости, тяжело засечь и сопровождать, с другой стороны, поражение их обычными ракетами, предназначенными для целей типа самолета или крылатой ракеты, нецелесообразно с точки зрения стоимости боеприпасов. В новом "Панцире" должны быть решены обе эти проблемы.
ТАСС не располагает информацией об этапе разработки, на котором находится новый комплекс ПВО.
В январе в интервью ТАСС главный конструктор "Панциря" Валерий Слугин сообщал ТАСС, что цикл разработки, производства и испытаний новых малогабаритных ракет для "Панциря" займет более трех-четырех лет. Он добавил, что в настоящее время по этой теме ведутся научно-исследовательские работы. Конструктор уточнял, что с помощью мини-ракеты будут решены две задачи: увеличение боекомплекта одного комплекса при стрельбе по малоразмерным целям и снижение стоимости их уничтожения.
Боекомплект нового "Панциря", отмечал Слугин, может быть увеличен за счет установки кассет в каждую из стандартных пусковых установок комплекса с 12 до 48 ракет. Малогабаритные ракеты смогут поражать мини-дроны на дистанции в 5-7 км, в то время как обычные "большие" ракеты "Панциря" бьют на дистанцию до 30 км.
О "Панцире"
Комплекс "Панцирь-С" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Вооружение базовой версии "Панциря" состоит из 12 зенитных управляемых ракет. Также комплекс оснащен двумя скорострельными пушками калибра 30 мм.
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Комментарии 6
Оружие , Армия , ИТАР-ТАСС , Москва
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