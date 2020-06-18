Об этом сообщает Popular Mechanics. Журнал отмечает, что лучший на сегодня у американцев показатель точности имеет высокоточная крылатая ракета, разработанная корпорацией Lockheed Martin, AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM). У неё отклонение равняется 10 футам, или чуть более трёх метров.