Турция сдержала НАТО у российских границ 

Россию обвиняют в изучении системы противовоздушной обороны США и других стран НАТО , включая наземные радары воздушного наблюдения. Лишний повод так считать Западу дали зафиксированные накануне полёты российских бомбардировщиков вблизи Аляски . Как считается, Москва заинтересована в одновременной проверке своих возможностей обнаружения и отслеживания. Однако у НАТО пока мало инструментов для ответа российской стороне: некоторые инициативы на уровне альянса блокируются Турцией

Поводом для рефлексии стало сообщение Объединённого командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), согласно которому около Аляски были перехвачены российские самолёты.

«Истребители F-22 НОРАД при поддержке KC-135 Stratotanker и системы предупреждения Е-3 осуществили перехват российских бомбардировщиков, вошедших в зону идентификации ПВО Аляски, — говорилось в заявлении структуры. — Первая группа состояла из двух бомбардировщиков Ту-95 при поддержке двух истребителей Су-35 и самолёта А-50. Она приблизилась к берегам Аляски на расстояние 20 морских миль. Вторая группа состояла из двух Ту-95 и самолёта А-50 и находилась на расстоянии 32 морских миль».

При этом НОРАД признаёт, что предполагаемые самолёты не нарушали воздушное пространство США. В заявлении говорится, что авиация оставалась в международной воздушной зоне.

По версии Минобороны РФ, четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России провели воздушное патрулирование над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей и северной части Тихого океана. При этом продолжительность полёта достигала 11 часов. Оборонное ведомство подчёркивало, что все полёты российских военных самолётов выполняются в тщательном соответствии с общими правилами и без нарушения рубежей других стран. Также Минобороны отметило, что в мае этого года стратегические бомбардировщики американских ВВС пять раз пролетали вдоль российских границ.

Инцидент вблизи Аляски, как интерпретирует его западная пресса, якобы демонстрирует намерение Москвы проверить системы Североатлантического альянса на прочность именно в то время, когда военный блок переживает кризис, связанный с последствиями пандемии, и наращивает свои усилия по «сдерживанию российской политики» в Восточной Европе. Тем не менее у самого командования блоком не так много пространства для действий: ему препятствует один из важнейших членов — Турция.

Накануне благодаря германскому агентству DPA стало известно, что турецкое руководство заблокировало в рамках НАТО реализацию нового оборонного плана для государств Восточной Европы (если точнее — стран Балтии и Польши), который заявлен в качестве ключевого элемента мер по «сдерживанию» кремлёвской политики. Документ детально прописывает, какая поддержка может быть оказана членам военного блока в случае нападения или обострения ситуации с безопасностью. Например, там устанавливается конкретное время оповещения Сил быстрого реагирования НАТО о возможной угрозе.