Американские ракеты для Javelin доставили на Украину

Управление военного сотрудничества посольства США на Украине получило оборудование на сумму свыше $60 млн для его передачи украинским военным, следует из сообщения американского диппредставительства в Киеве. Поставка включает в себя ракеты противотанкового комплекса Javelin.
«Вчера Управление военного сотрудничества посольства США получило оборудование более чем на $60 млн для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin. США настойчиво стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии», — говорится в сообщении посольства в Facebook.
В декабре 2019 года Украина и США заключили контракт на поставку новой партии комплексов Javelin, сообщал замглавы украинского военного ведомства Анатолий Петренко.