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Американские ракеты для комплекса Javelin доставили на Украину 

Rambler News Service и ещё 3 32 минуты назад
Американские ракеты для Javelin доставили на Украину
Фото: Reuters
Управление военного сотрудничества посольства США на Украине получило оборудование на сумму свыше $60 млн для его передачи украинским военным, следует из сообщения американского диппредставительства в Киеве. Поставка включает в себя ракеты противотанкового комплекса Javelin.
«Вчера Управление военного сотрудничества посольства США получило оборудование более чем на $60 млн для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin. США настойчиво стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии», — говорится в сообщении посольства в Facebook.
В декабре 2019 года Украина и США заключили контракт на поставку новой партии комплексов Javelin, сообщал замглавы украинского военного ведомства Анатолий Петренко.
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Оружие , Армия , Украина , Анатолий Петренко , Министерство обороны , Киев , США
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