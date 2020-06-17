Испытатель рассказал о подготовке летчиков на Як-130 

Полученный в ходе полетов на учебно-боевом самолете Як-130 опыт позволяет осваивать истребители пятого поколения, сообщил в интервью РИА Новости летчик-испытатель корпорации "Иркут" (входит в ОАК Ростеха) Олег Мутовин.

"Сегодня на этой машине обучаются будущие летчики-истребители ВКС России. Опыт, который они получают на Як-130, позволяет им легко осваивать истребители четвертого и пятого поколения, в том числе и сверхманевренные самолеты", — сказал он.

Собеседник добавил, что зарубежные заказчики используют Як-130 не только как учебный, но и как легкий боевой самолет.

"Все без исключения иностранные летчики, летающие на Яках, очень ценят его, с одной стороны, за отличные летные качества и, с другой, за простоту. Но все сразу становятся серьезными, когда впервые видят самолет с подвешенной пушкой, 500 килограммовыми бомбами, парой ракет и помеховыми контейнерами. У самолета есть большой модернизационный потенциал, особенно в части бортового радиоэлектронного оборудования и вооружения", — отметил Мутовин.

Двухместный реактивный Як-130 разработан ОКБ им. А. С. Яковлева, входящим в состав "Иркута". Серийно выпускается на ИАЗ — филиале корпорации. Выбран в качестве базового для основной и повышенной подготовки военных летчиков России на самолеты последних поколений. Оснащен современным комплексом управляемого и неуправляемого вооружения. Суммарная масса боевой нагрузки, размещаемой на девяти наружных узлах подвески, составляет 3 тонны. У самолета, по заявлению разработчика, высокий ресурс и низкая стоимость эксплуатации.