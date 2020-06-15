Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Япония приостанавливает развертывание комплексов ПРО Aegis Ashore 

Российская Газета и ещё 8 2 часа назад
Япония отказалась от комплексов ПРО США
Фото: Reuters
Японские власти приняли решение приостановить развертывание американских систем ПРО наземного базирования Aegis Ashore на территории страны.
"Мы приостанавливаем процесс развертывания с учетом его стоимости и сроков", — заявил японский министр обороны Таро Коно, которого цитирует телерадиокомпания NHK.
По словам главы ведомства, на принятие такого решения повлияли и некоторые проблемы технологического характера. Речь идет о невозможности обеспечить безопасность падения стартового двигателя ракеты-перехватчика после пуска.
Японское правительство рассчитывало до 2023 года разместить комплексы ПРО наземного базирования Aegis Ashore в северной и южной частях государства — в префектурах Акита и Ямагути. Предполагалось, что системы закроют всю территорию страны от баллистических ракет потенциального противника. По предварительным оценкам, размещение Aegis Ashore должно было обойтись местным налогоплательщикам в 268 миллиардов иен (около 2,4 миллиарда долларов США — прим. "РГ").
Видео дня. Филипп Киркоров вынужден отбиваться от ВДВ
Российская Газета: последние новости
Какое оружие использует Россия против гиперзвуковых целей Какое оружие использует Россия против гиперзвуковых целей Более 45 беспилотников сбили комплексы ПВО "Тор" в ходе войны Сирии Более 45 беспилотников сбили комплексы ПВО "Тор" в ходе войны Сирии Российский летчик оценил кабину американского истребителя F-16 Российский летчик оценил кабину американского истребителя F-16
Комментарии
Оружие , Азия , Армия , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль отреагировал на отмену парада Победы в регионах
Кремль отреагировал на отмену парада Победы в регионах
«Хотели что-то скрыть»: Кравец о похоронах Норкиной
«Хотели что-то скрыть»: Кравец о похоронах Норкиной
«Пандемия только началась»
«Пандемия только началась»
«Боевики заперли нас, а свои же нас расстреливали»
«Боевики заперли нас, а свои же нас расстреливали»
Кедми рассказал, какая страна станет мировым гегемоном после краха США
Кедми рассказал, какая страна станет мировым гегемоном после краха США
Видео
Опубликовано видео избиения ребенка женщиной в лифте
00:39
Опубликовано видео избиения ребенка женщиной в лифте
Происшествия
Рассказавший о своем желании убивать маньяк попал на видео
01:29
Рассказавший о своем желании убивать маньяк попал на видео
Происшествия
Планировавший нападение на школу подросток попал на видео
01:24
Планировавший нападение на школу подросток попал на видео
Происшествия
Баннеры ко Дню России с ошибкой попали на видео
00:39
Баннеры ко Дню России с ошибкой попали на видео
Общество
Опубликовано видео первой репетиции парада Победы в Москве
00:17
Опубликовано видео первой репетиции парада Победы в Москве
Армия Новости Москвы
Церемония освящения храма ВС РФ попала на видео
01:26
Церемония освящения храма ВС РФ попала на видео
Армия
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
00:55
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
Общество
Появилось видео загрязнения нефтью берега Камчатки
02:00
Появилось видео загрязнения нефтью берега Камчатки
Происшествия
Добивал живую: подробности зверства Соколова
01:30
Добивал живую: подробности зверства Соколова
Происшествия
Гудков объяснил шутку Собчак об изнасиловании
01:10
Гудков объяснил шутку Собчак об изнасиловании
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение