Япония отказалась от комплексов ПРО США

Японские власти приняли решение приостановить развертывание американских систем ПРО наземного базирования Aegis Ashore на территории страны.

"Мы приостанавливаем процесс развертывания с учетом его стоимости и сроков", — заявил японский министр обороны Таро Коно, которого цитирует телерадиокомпания NHK.

По словам главы ведомства, на принятие такого решения повлияли и некоторые проблемы технологического характера. Речь идет о невозможности обеспечить безопасность падения стартового двигателя ракеты-перехватчика после пуска.

Японское правительство рассчитывало до 2023 года разместить комплексы ПРО наземного базирования Aegis Ashore в северной и южной частях государства — в префектурах Акита и Ямагути. Предполагалось, что системы закроют всю территорию страны от баллистических ракет потенциального противника. По предварительным оценкам, размещение Aegis Ashore должно было обойтись местным налогоплательщикам в 268 миллиардов иен (около 2,4 миллиарда долларов США — прим. "РГ").