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В России создадут версию ПВО «Тор-М2» для преодоления водных преград 

Газета.Ru и ещё 12 2 часа назад
В России создадут «Тор-М2» для водных преград
Фото: РИА Новости
В России идет разработка водоплавающей версии ПВО "Тор-М2". Об этом сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил России генерал-лейтенант Александр Леонов в интервью журналу "Национальная оборона".
"Разрабатывается модификация "Тор-М2" на специализированном колесном шасси. Основным требованием, предъявляемым к боевой машине, является преодоление водных преград вплавь", — отметил он.
Кроме того, Леонов сообщил, что контракт на поставки "Тор-М2" подписан до 2027 года. Это, по его словам, обеспечит оснащенность подразделений и стабильность для оборонных предприятий.
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Оружие , Армия , Ближний Восток
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