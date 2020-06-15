В России создадут «Тор-М2» для водных преград

России идет разработка водоплавающей версии ПВО "Тор-М2". Об этом сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил России генерал-лейтенант Александр Леонов в интервью журналу "Национальная оборона".

"Разрабатывается модификация "Тор-М2" на специализированном колесном шасси. Основным требованием, предъявляемым к боевой машине, является преодоление водных преград вплавь", — отметил он.

Кроме того, Леонов сообщил, что контракт на поставки "Тор-М2" подписан до 2027 года. Это, по его словам, обеспечит оснащенность подразделений и стабильность для оборонных предприятий.