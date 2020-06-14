Трамп раскрыл подробности о «супер-пупер» ракете

Ранее он охарактеризовывал ее как «супер-пупер-ракету», которая будет самой быстрой в мире.

США разрабатывают гиперзвуковую ракету, которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем ныне существующие экземпляры, заявил американский президент Дональд Трамп . Тем самым она будет «самой быстрой в мире».

«Они могут поражать цель на расстоянии в тысячу миль (около 1,6 тысяч километров)», — заявил он на выступлении перед выпускниками 2020 года Военной академии США Вест-Пойнт в Нью-Йорке.

По его утверждению, ракета может поразить цель в пределах 35,5 сантиметров от центра.

Ранее Трамп анонсировал разработку нового оружия, отвечающего на вызовы мирового рынка. По словам главы США, это будет «супер-пупер-ракета», которая в 17 раз быстрее уже имеющихся. Также он заявлял о появлении у США «величайшего вооружения».