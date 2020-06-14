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Трамп раскрыл детали разрабатываемой в США «супер-пупер-ракеты» 

ТК «Звезда» и ещё 10 32 минуты назад
Трамп раскрыл подробности о «супер-пупер» ракете
Фото: РИА Новости
Ранее он охарактеризовывал ее как «супер-пупер-ракету», которая будет самой быстрой в мире.
США разрабатывают гиперзвуковую ракету, которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем ныне существующие экземпляры, заявил американский президент Дональд Трамп. Тем самым она будет «самой быстрой в мире».
«Они могут поражать цель на расстоянии в тысячу миль (около 1,6 тысяч километров)», — заявил он на выступлении перед выпускниками 2020 года Военной академии США Вест-Пойнт в Нью-Йорке.
По его утверждению, ракета может поразить цель в пределах 35,5 сантиметров от центра.
Ранее Трамп анонсировал разработку нового оружия, отвечающего на вызовы мирового рынка. По словам главы США, это будет «супер-пупер-ракета», которая в 17 раз быстрее уже имеющихся. Также он заявлял о появлении у США «величайшего вооружения».
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Оружие , Армия , США , Гиперзвуковое оружие , Дональд Трамп
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