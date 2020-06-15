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Карта действий: «Посейдону» проложили маршрут к американским базам 

News.ru 34 минуты назад
«Посейдону» проложили маршрут к американским базам
Фото: Минобороны РФ/ТАСС
Две крупнейшие американские военные базы Андерсен и Апра-Харбор на острове Гуам могут стать целями для подводных беспилотных дронов «Посейдон». Носитель этих кораблей атомная подводная лодка «Хабаровск» должна быть спущена на воду в конце июня.
Как пишет американский Forbes, западные военные постоянно мониторят из космоса «Севмаш» в Северодвинске в надежде не пропустить вывод корабля из сборочного цеха. В отличие от стратегических АПЛ его не оставят на несколько суток в доке для того чтобы «показать» космической разведке как того требует российско-американские соглашения в сфере ограничений стратегических наступательных вооружений (СНВ). Впрочем, большее беспокойство вызывает совсем другой факт — экспедиция судна Тихоокеанского флота «Фотий Крылов» к Марианской впадине с необитаемым подводным аппаратом «Витязь-Д».
Виталий Аньков/РИА Новости /// Автономный необитаемый подводный аппарат Витязь-Д
Вице-премьер Юрий Борисов назвал это событие выдающимся достижением оборонной промышленности и науки России, подчеркнув, что «на реализации именно таких проектов вырастет новая научно-конструкторская элита ОПК». Глубоководный беспилотник «Витязь» был создан Центральным конструкторским бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» совместно с Фондом перспективных исследований (ФПИ). Формально его миссия исключительно научная.
Как сообщили NEWS.ru в ФПИ, в ходе прошедшей экспедиции робот изучал дно в районе Курильской гряды, погружался в Японском, Южно-Китайском морях и возле Филиппин. Итогом стало покорение Марианской впадины — 12 тыс. метров. Гендиректор «Рубина» Игорь Вильнит сообщил ТАСС, что сделал он это «по программе-заданию», которое был введено оператором аппарата перед погружением. То есть в отличие от всех других глубоководных аппаратов, управляемых экипажем или оператором с борта корабля-носителя по оптико-волоконной связи — самостоятельно. Тем самым подтвердив, что в России создан научно-технический задел по созданию автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) способных решать различный спектр задач.
В настоящее время «Рубином» ведутся работы по созданию лёгких робототехнических комплексов «Юнона» и «Амулет». В 2013 году была выполнена работа по созданию перспективного комплекса «Клавесин-2Р-ПМ». Разрабатываются комплексы тяжелых и сверхтяжелых АНПА, предназначенных для решения ряда сложных комплексных задач как исследовательского, так и оборонного применения, рассказал Игорь Вильнит. Один из них как раз робот судного дня «Посейдон».
О нём мало, что известно. В ходе обращения к Федеральному собранию 1 марта 2018 года президент Владимир Путин объявил, что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные передвигаться на «очень большой глубине» и на межконтинентальную дальность. Скорость беспилотников кратно превышает скорость подводных лодок, самых современных торпед, также всех видов надводных кораблей, в том числе самых скоростных, отметил тогда глава государства.
Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин рассказал NEWS.ru, что самая сложная задача для таких машин — это наличие точных цифровых карт местности, по которым дрон будет двигаться в океанской глубине:
Сбором таких данных постоянно занимаются наши подводные лодки. Но эти корабли максимум могут погрузиться на глубину в 600 метров. Основные глубины океана — это более 6 тыс. метров. Движение на них делает любой необитаемый аппарат неуязвимым тем более если для его работы не нужна прямая связь с кораблём-носителем. Можно предположить, что «Витязь» занимался не только научной деятельностью, собирая сведения о грунтах обитателях бездны, но и картографированием рельефа.
Любопытная деталь — маршрут экспедиции российских учёных: Охотское, Японское, Восточно-Китайское, Филиппинское моря и наконец Марианская впадина. Её длина 1,5 тыс. километров. Она словно «хайвей» выводит подводных роботов к расположенному всего в 340 км Гуаму. Если учесть, что «Витязь» способен работать на глубине в 12 тыс. метров, можно предположить, что это сможет и «Посейдон».
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Комментарии 2
Оружие , Войска , Статьи , Игорь Вильнит , Юрий Борисов , Вадим Козюлин , Владимир Путин , Фонд перспективных исследований , Академия военных наук , Севмаш , ЦКБ "Рубин" , РИА Новости , Forbes , ИТАР-ТАСС , Гуам , Северодвинск
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