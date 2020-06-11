Новейшая российская субмарина «Хабаровск», оснащенная беспилотными подводными аппаратами «Посейдон», может революционным образом изменить тактику ведения боевых действий на море, пишут американские СМИ. Какой будет новая подводная лодка, — в материале «Газеты.Ru».

«Действуя в духе «холодной войны», российский военно-морской флот без лишнего шума разрабатывает совершенно новую категорию подводных лодок, и их уникальные возможности могут повлиять на характер подводной войны», — пишет Forbes о российской подводной лодке «Хабаровск».

По информации автора материала, головная лодка проекта 09851 должна быть спущена на воду в этом месяце.

И это, продолжает он, будет главная субмарина 2020-х годов, так как она поступит на вооружение к изобретательному и сильному противнику США

«Другие ВМС вряд ли смогут создать нечто подобное, но они определенно захотят что-то ей противопоставить. Подводная игра в кошки-мышки, в которой американские противолодочные субмарины будут осторожно выслеживать русских, может разгореться с новой силой. Но на сей раз целями станут не подводные лодки с баллистическими ракетами. «Хабаровск» получит на вооружение гигантскую самоходную ядерную торпеду «Посейдон», — отмечает Forbes.

«Посейдон», также известный как «Статус-6» и имеющий кодовое обозначение НАТО Kanyon, оснащен ядерной силовой установкой и ядерным боевым зарядом. Это дает ему практически неограниченную дальность хода.

«Поэтому «Посейдон» будет представлять серьезную опасность для прибрежных городов США, таких как Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Российское министерство обороны называет его многоцелевым оружием и утверждает, что этот аппарат можно будет применять против авианосных ударных групп ВМС США», — подчеркивает Forbes.

России удалось сохранить в тайне многие характеристики этой субмарины. Об этой крупной лодке с ядерной энергетической установкой мало что известно, особенно в сравнении с западными образцами. Поэтому военные аналитики ждут ее спуска на воду с большим нетерпением.

«Действительно, АПЛ «Хабаровск», без всякого преувеличения, — самый закрытый проект ВМФ России. Достоверной и детальной информации об этой субмарине крайне мало», — рассказал «Газете.Ru» замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По одним данным, субмарина проекта 09851 «Хабаровск» — совершенно новая подлодка, которую строят на Севмаше с нуля, не из законсервированных заделов. По другим данным, в ходе сооружения «Хабаровска» использовались некоторые элементы конструкции ракетного подводного крейсера стратегического назначения (РПК СН) «Борей-М».

Как пояснил собеседник издания, атомная подводная лодка «Хабаровск» — носитель самоходных подводных аппаратов 2М39 «Посейдон» — послужит для отработки боевого применения данного нового типа систем вооружений, а также для получения опыта эксплуатации подобных лодок-носителей в ВМФ России. К серийному производству и развертыванию на флотах планируется уже откорректированный проект субмарины на основе «Хабаровска» — 09853.

Скорее всего, конструкция АПЛ классическая — двухкорпусная.

«Переднюю половину корпуса займут шесть огромных торпед «Посейдон». Именно в этом заключается уникальность новой подводной лодки», — пишет Forbes.

Главная энергетическая установка субмарины ядерная, вероятно, с водо-водяным реактором мощностью до 190 МВт. «Хабаровск» будет оснащен водометным движителем, который устанавливают на все новые подлодки российского флота. Такое решение свидетельствует о желании разработчиков снизить шумность субмарины до минимально возможного уровня.

Предположительно, численность экипажа субмарины составит около 100 чел. Другие характеристики корабля выглядят следующим образом: длина корабля — около 113 м; ширина — более 12 м; диаметр корпуса — около 10 м. Подводное водоизмещение субмарины — около 10 тыс. т. Скорость подводного хода «Хабаровска» — до 32 узлов. Дальность плавания — неограниченная. Рабочая глубина погружения — не более 500 м. Автономность — 90-120 суток.

Что касается вооружения «Хабаровска», то субмарина оснащена шестью пусковыми установками 2П39 самоходных подводных аппаратов 2М39 «Посейдон». Есть основания полагать, что АПЛ в целях самообороны вооружена некоторым количеством обычных торпедных аппаратов калибра 533 мм. Помимо этого, есть данные, что «Хабаровск» получит и ракеты «Калибр-ПЛ», и гиперзвуковые «Цирконы», а также комплекс «Пакет-ПЛ», устанавливаемый на РПК СН «Борей-М». Он позволяет подлодке отразить удар торпед противника и уйти невредимой.

Несмотря на слухи о том, что спуск «Хабаровска» на воду должен произойти в ближайшее время, анализ кораблестроительного предприятия, где строится «Хабаровск», не позволяет сделать каких-либо конкретных выводов, отмечают американские обозреватели.

«Чтобы выкатить лодку из цеха наружу, надо будет освободить транспортные рельсы. Затем надо будет подготовить плавучие устройства с каждой стороны рельсового пути. Для каждого типа лодки есть своя компоновка этих устройств, так что это само по себе будет полезной информацией. Затем лодку вытащат из цеха лебедкой кормой вперед», — пишет Forbes.

По мнению издания, после этого весь бассейн заполнят водой, чтобы субмарина могла держаться на плаву. С этим будут определенные проблемы, потому что там проходит крупную модернизацию атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов». Корпус у него наверняка водонепроницаемый, но все, что связано с проведением работ, придется убрать.

«Ничего из этого мы пока не видим. Кроме того, на пути наиболее вероятного маршрута лодки стоит большая красная баржа. Судя по спутниковым снимкам, эта баржа стоит там в неизменном положении с июля прошлого года. Названная дата спуска «Хабаровска» на воду может показаться чрезмерно оптимистичной, но исключать этого нельзя. Время покажет», — говорится в статье.

«На самом деле все приблизительно так и происходит, как описал Forbes. Лодка выводится на стапель-поезде кормой вперед, со скоростью примерно один мм в минуту. Процедура спуска подводного корабля в плавучий док (бассейн) может занять в некоторых случаях до двух суток. После завершения вывода субмарины в док пускается вода, затем подводный корабль проверяется на герметичность. Если есть течь, вода удаляется, недостатки устраняются, затем воду пускают вновь», — рассказал «Газете.Ru» экс-начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко.

На Севмаше есть несколько стапелей для спуска подводных лодок на воду для достройки на плаву.

«Когда намечается спуск лодки («единички» в морском просторечии) на воду, ничего этой процедуре не может помешать по определению. Так что я сильно сомневаюсь, что спуску «Хабаровска» может помешать крейсер «адмирал Нахимов», — объяснил адмирал.

По его мнению, спуск на воду любого подводного корабля является процедурой, в которой все элементы за долгие десятилетия строительства атомного подводного флота отработаны до мелочей и автоматизма.

Как уточняет Forbes, «Хабаровск» не первая российская субмарина, оснащаемая «Посейдонами»: у русских есть не менее загадочная лодка «специального назначения» (по сути, шпионская субмарина) «Белгород», спущенная на воду 23 апреля прошлого года. Она тоже будет оснащена шестью аппаратами «Посейдон». Но у нее будет двойное предназначение. Она также станет носителем для глубоководной мини-подлодки «Лошарик». Такое сочетание (шпионская субмарина и платформа для стратегического оружия) кажется немного противоречивым.

С передачей «Белгорода» флоту может произойти задержка, считают в Forbes, потому что «Лошарик» нуждается в серьезном ремонте. 1 июля 2019 года на лодке произошла серьезная авария с гибелью людей. Поэтому «Хабаровск» может еще обогнать «Белгород» и стать первым носителем «Посейдонов» в боевом составе флота, полагают американцы.

Если планы у России не изменятся, «Хабаровск» все следующее десятилетие будет в центре внимания западных специалистов по противолодочной войне. Особый интерес эта лодка вызовет у ВМС США и Британии, чьи атомные субмарины давно следят за российскими подводными силами. Оснащенные «Посейдонами» подводные лодки создадут новые проблемы этим субмаринам-охотникам, считают в американском издании.

В частности, понадобится время для создания нового оружия, способного осуществлять перехват «Посейдонов». Скорость и глубина погружения этого аппарата делают его практически неуязвимым для нынешнего поколения современных торпед. Возможно, догнать «Посейдон» сумеет американская дистанционно управляемая торпеда большой дальности Mk.48 ADCAP и торпеда ВМС Британии Spearfish. Но тактико-технические характеристики российского аппарата снижают такую вероятность.

«Таким образом, Западу понадобятся более быстрые, глубже погружающиеся и имеющие большую дальность торпеды», — полагают в Forbes.

Возможно, именно на это и рассчитывали создатели «Посейдона», предполагают в американском издании. Чтобы бороться с этой торпедой, Западу понадобятся огромные деньги. И здесь вполне уместны компромиссы. Другие приоритеты можно отодвинуть на второй план, чтобы дать дорогу разработке средств для противодействия «Посейдону». Но это ослабит работу на других направлениях.

«Сегодня вряд ли кто-то на Западе даже слышал о такой подлодке. Но за ней надо присматривать», — делают вывод в американском издании.

В чем можно не сомневаться, полагают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты в сфере оперативно-стратегического планирования и боевого применения подводных лодок, так это в том, что наличие в боевом составе российского ВМФ серии подводных лодок проектов 09851/09853, действительно, приведет к пересмотру многих давно сложившихся установок на ведение войны на морях и океанах.