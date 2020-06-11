В США назвали «убийцу» российского ядерного «Посейдона» 

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«Убийцами» российского перспективного подводного беспилотного плавательного аппарата «Посейдон», возможно, могут быть американская торпеда Mk 48 Advanced Capability (ADCAP) или британская Spearfish, пишет Forbes.

Американское издание признает, что глубина, скорость плавания, а также маневренные возможности российского плавательного аппарата могут не позволить применить против него американскую и британскую торпеды.

По данным Forbes, «Посейдон» представляет угрозу для прибрежных городов США, в частности, Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, и станет определяющим в предстоящем подводном противостоянии между Россией и НАТО