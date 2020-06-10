«Умный» выстрел: США тестируют в Сирии новый прицел

Сухопутные войска США на сирийской базе Эт-Танф испытывают «умные» прицелы SMASH 2000 и SMASH 2000+ производства израильской компании Smart Shooter Ltd. с системой наведения Linux, которые, возможно, будут устанавливаться на американские карабины М4А1 и легкие пулеметы М249. В чем особенность усовершенствований, разбиралась «Газета.Ru».

«Спецназ США купил эту систему для использования в реальных боевых ситуациях», — сказал в интервью The Jerusalem Post доктор Авраам Мазор, один из основателей компании Smart Shooter Ltd.

В прошлом Мазор трудился в компании Rafael (производитель вооружения, входит в четверку крупнейших израильских фирм-экспортеров ВВТ), включая многие годы работы в группе, занимавшейся разработкой ПТУР семейства Spike.

Авраам Мазор отказался сообщить, для каких конкретно военных операций рассматривается эта технология в армии США, но рекламные проспекты, выпущенные сухопутными войсками Соединенных Штатов, подчеркивает полезность прицелов в качестве средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, пишет Daily Mail.

По его словам, этот продукт на 100% производства предприятия Smart Shooter Ltd. Компания находится «в прямой связи» с Командованием специальных операций ВС США (SOCOM), работая со спецназом США и ЦАХАЛ.

Прежде чем перейти к испытаниям прицела в Сирии, армия США сначала купила 98 SMASH 2000 у компании Smart Shooter Ltd. и в августе 2019 года провела их предварительные тестирования на авиабазе Бил близ Юбы в штате Калифорния.

Предприятие-производитель прицелов — израильская компания Smart Shooter Ltd. — предлагает целую линейку прицелов SMASH, которые фактически представляют собой системы управления огнем (СУО). Разработанная в тесном сотрудничестве с израильской армией, система SMASH позволяет стрелку открывать огонь только тогда, когда система оценивает попадание в цель как высоковероятное. При этом она учитывает и все возможные внешние условия.

Иными словами, стрелок вначале берет в прицел и фиксирует (маркирует) выбранную цель, нажимая красную кнопку на рукоятке оружия. После этого нажимает и удерживает спусковой крючок. Выстрел производится лишь в тот момент, когда прицел «убедится» в идеальном наведении оружия на цель.

Вместе с тем, когда солдат готов к стрельбе, система определяет, является ли его цель истинной, и, если цель «отключена», SMASH 2000 не разрешит стрелять, даже если нажать на спусковой крючок.

«Новый прицел автоматизирует процесс наведения и повышает вероятность поражения цели с первого выстрела в четыре раза. Для этого используются принципы алгоритмов распознавания отображения и автосопровождения, ранее применявшиеся в головках самонаведения ракет и системах управления огнем военной техники», — пояснил «Газете.Ru» замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Во встроенном компьютере прицела хранятся необходимые данные от разных типов стрелкового оружия. По данным производителя, система позволяет повысить вероятность попадания с первого выстрела со 100 м до 80%, что практически уравнивает неопытных и опытных солдат.

Как рассказал собеседник «Газеты.Ru», с момента первого появления подобного прицела система постоянно развивается и теперь Smart Shooter Ltd. предлагает два варианта прицела: SMASH 2000 и SMASH 2000 Plus. Вторая модель оснащена режимом борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Она позволяет обстреливать воздушные цели в дневное время на высотах до 200 м. Типичные дистанции ведения огня по неподвижным и подвижным целям в дневное время составляют 300 м.

В то время как дневная индикация доступна на прозрачном экране зеркального прицела, в ночном режиме она выводится на видеодисплеи для низкой освещенности. Система состоит из прицельного блока и механизма блокировки огня, который встраивается в пистолетную рукоятку с предохранительной скобой, которая заменяет оригинальную рукоятку на том или ином оружии.

Прицел компактен, имеет размеры 195x87,5x81 мм, весит 980 г, питание обеспечивает перезаряжаемый литий-ионный аккумуляторный блок, гарантирующий 72 часа работы или до 3600 выстрелов при работе системы SMASH. Прицел оснащен осветителем в ближнем инфракрасном диапазоне и встроенной функцией записи видео.

В прицелах SMASH сочетаются технологии электро-оптики, ночного видения, обработки изображения, эргономики и встроенного программного обеспечения, работающего в реальном масштабе времени.

Прицел монтируется на стандартной планке Пикатинни — системе рельсового крепления, используемой на различных видах стрелкового вооружения для обеспечения унификации креплений прицелов.

Как пишет Daily Mail, во время полевых испытаний на базе армии США в Эт-Танфе в Сирии, недалеко от юго-восточной границы страны с Иорданией и Ираком, американские солдаты использовали SMASH 2000+ для прицеливания на небольшие коробки, установленные на БЛА, совершающие облет позиций на Эт-Танфе. И это неудивительно.

Прицел SMASH 2000 поставляется со встроенным режимом «Drone Mode», а это помогает отслеживать маленькие, быстро движущиеся воздушные цели на расстоянии до 400 футов. Система управления огнем SMASH 2000 использует инновационные технологии, чтобы помочь военным на 100% нейтрализовать движущиеся цели.