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МиГ-35 получит не испытанное в полёте перспективное оружие 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
МиГ-35 получит не испытанное перспективное оружие
Фото: РИА Новости
Почти вся номенклатура вооружений нового истребителя МиГ-35 уже испытана, но есть перспективные образцы ещё не готовые к практическим полётам.
«Есть перспективные виды вооружений, которые наш самолет в состоянии применить, но, например, разработчик этого оружия пока не готов начать его практические испытания», — цитирует РИА Новости лётчика-испытателя российской самолетостроительной корпорации "МиГ" (входит в ОАК Ростеха) Дмитрия Селиванова.
Он уточнил, что помимо тестирования вооружений есть также много задач, поэтому испытания продолжаются.
По его словам, в случае обнаружения недостатка достаточно «перепрошить» программу, отвечающую за тот или иной агрегат самолёта.
21 февраля заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный лётчик России, кандидат технических наук, независимый эксперт Владимир Попов оценил перспективы новейших истребителей МиГ-35.
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Комментарии
Оружие , Армия , Войска , Дмитрий Селиванов , Владимир Попов , МиГ , РИА Новости
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