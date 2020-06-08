«Калашников» рассекретил прототип АК-74М 

Концерн «Калашников» продемонстрировал прототип модернизированного АК-74М, на основе которого был создан автомат для всех родов войск и специальных служб.

Показанный в видеоролике 5,45-миллиметровый образец АК-74М являлся одним из прототипов автоматов 100-й серии. Её разработка началась в конце 1980-х годов и была направлена на создание унифицированного образца автомата, предназначенного для вооружения всех родов войск и специальных служб. До начала работ по созданию АК-74М существовал автомат, укомплектованный ночным прицелом.

При этом он имел специальное устройство для присоединения прицельных приспособлений и, хотя конструктивно такой автомат не отличался от автомата для рядовых пехотинцев, имел свой номенклатурный номер и требовал дополнительного оборудования для его изготовления. Промышленность была заинтересована в сокращении затрат на производство, поэтому было введено требование установки планки для ночных прицелов на все образцы, что и было реализовано в модернизированном автомате Калашникова.

Прототип АК-74М имеет массу 3,6 килограмма, общая длина оружия составляет 943 миллиметра (в сложенном состоянии — 705 миллиметров), длина ствола — 415 миллиметров. В автомате применяется патрон калибра 5,45 х 39 миллиметров. Образец отличается от прочих АК удлинённым стволом, отсутствующим дульным тормозом, откидывающейся крышкой ствольной коробки и складывающимся пластмассовым прикладом.