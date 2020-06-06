В РФ хотят запускать ракеты с самолетов по-минометному

Специалисты КБ "Факел" им. Грушина и НПП "Радар ммс" предложили стрелять с самолетов ракетами из вертикальных пусковых установок с помощью минометного старта. Это следует из патента на изобретение, опубликованного в базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

"Способ вертикального воздушного старта ракет включает вертикальный старт ракеты из пускового контейнера, размещенного на воздушном носителе", — говорится в документе. Изобретение, отмечают авторы, позволит запускать с самолетов управляемые ракеты, противоракеты и баллистические ракеты.

Ракета должна выбрасываться из пусковой установки без запуска двигателя — с помощью, например, порохового аккумулятора давления, нагнетающего пороховые газы, которые выталкивают ракету наружу. Такой старт называется минометным или "холодным" и предполагает, что ракета включает маршевый двигатель с задержкой, то есть на безопасном расстоянии от своего носителя.

Чтобы компенсировать давление на корпус ракеты от набегающего на летящий самолет потока воздуха, авторы предлагают использовать двигатели стабилизации в носовой части ракеты. По их мнению, предложенное решение с минометным стартом позволит обеспечить безопасную стрельбу ракетами с самолетов "даже на стоянке (аэродроме, месте базирования), без хода".

Отработанная схема

Минометный старт используется во многих российских ракетных комплексах, например, в шахтных и мобильных стратегических ракетных комплексах, в ряде зенитных ракетных комплексов, на стратегических подлодках и т. д. Как отмечают сами авторы изобретения, "могут быть использованы средства, известные до даты приоритета изобретения и широко используемые в конструкции пусковых контейнеров ракет и конструкции систем управления ракет".

В документе "холодный" старт противопоставляется "горячему", который предусматривает запуск маршевого двигателя ракеты непосредственно в пусковой установке. Как отмечают авторы, "горячий" способ вертикального старта ракет с самолета был предложен ранее разработчиками из США. Однако он связан с целым рядом технических сложностей, вызванных работой двигателя ракеты внутри фюзеляжа своего воздушного носителя.