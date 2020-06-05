Снайперский выстрел на 7 километров

В России ведется разработка снайперской винтовки, способной поразить цель на расстоянии до 7 километров. Такая дальность — рекордная для рынка снайперских вооружений. Нынешний флагман компании-производителя Lobaev Arms также отличается дальнобойностью в рекордные 4 километра. Однако продажи изделия не столь высоки из-за высокой стоимости снайперского ружья.

В России разрабатывают уникальную снайперскую винтовку DXL-5, способную поражать цели на максимальной дальности семь километров, заявил в интервью РИА Новости гендиректор Lobaev Arms Владислав Лобаев.

Компания Lobaev Arms основана в 2003 году в Тарусе Калужская область ). Предприятие, специализирующееся на производстве спортивного и специального снайперского оружия, является первым в истории России частным оборонным предприятием.

Винтовки Лобаева производятся корпорацией «LOBAEV», в которую входят предприятия «Lobaev Hummer Barrels» и «Lobaev Arms», ООО «Конструкторское бюро интегрированных систем». В настоящее время выпускаются семь моделей винтовок, параллельно ведутся разработки новых образцов. СВЛ выпускаются в городе Тарусе частной компанией ООО «Конструкторское Бюро Интегрированных Систем» на оборудовании, импортированном из США . Калибр и прочие характеристики винтовки варьируются в зависимости от пожеланий заказчика.

К примеру, по стандартам НАТО , снайперским оружием считается то, что имеет кучность стрельбы менее 1 угловой минуты. Иными словами, разброс при стрельбе из такого оружия на 100 метрах не должен превышать 3 см.

Для сравнения, снайперская винтовка Драгунова со снайперским патроном 7Н1 обладает кучностью порядка 1,24 угловой минуты и эффективной дальностью 700–800 метров.

В то же время нижней планкой кучности винтовок Lobaev Arms считается 0,5 угловой минуты.

Наиболее известной моделью Lobaev Arms стала снайперская винтовка «Сумрак», являющаяся на сегодняшний день самым дальнобойным оружием такого класса в мире (максимальная дальность поражения цели — 4,2 километра).

«Сумрак» — флагманская модель предприятия.

По словам гендиректора, безусловно, это та винтовка, которую хотят все, но это не самое продаваемое изделие, поскольку и цена на винтовку самая высокая из всей линейки Lobaev Arms.

Основное ноу-хау «Сумрака» заключается в том, что в этой винтовке удалось при крупном калибре и мощных патронах обеспечить высокую точность стрельбы. Известно, что, чем крупнее калибр и мощнее патрон, тем сложнее заставить снайперскую винтовку стрелять кучно и мягко — больше вибрации и отдачи, грубо говоря, винтовка начинает прыгать в руках у снайпера.

У «Сумрака» кучность составляет 0,4 угловых минуты, при этом винтовки производства США Cheytac — родоначальники этого калибра — обладают кучностью стрельбы 1,5 угловых минуты, то есть в три с лишним раза хуже.

Для американцев это серьезное отставание, учитывая, что данный показатель является основной характеристикой, которая позволяет увеличить дальнобойность оружия.

В настоящее время у Lobaev Arms есть две новые разработки — самозарядные винтовки, одна в снайперском калибре 408CT — 375CT, другая — в 338 Lapua Magnum, для их производства уже все готово. По мнению гендиректора предприятия, это очень точные самозарядки, также отличающиеся высокой кучностью.

До сегодняшнего дня самозарядных снайперских винтовок в чейтаковском калибре (408CT — 375CT, 10,3 мм — назван так в честь американской компании Cheytac, которая впервые стала производить оружие в данном калибре) с кучностью 0,5 угловых минут, то есть с дальностью стрельбы два километра, в принципе, не существовало.

«Что это дает на поле боя?», — задается вопросом Лобаев. В свое время в Советском Союзе была создана самозарядная снайперская винтовка Драгунова именно для того, чтобы компенсировать недостаток подготовки бойца возможностью быстрого повторного выстрела.

То есть там, где снайпер не может взять вычислениями, он способен решить задачу за счет кучности огня.

«Мы видим эту разработку как оружие для контрактников, рядового, сержантского состава — людей, на которых государство не может потратить два-три года, чтобы подготовить из них профессиональных военных снайперов, работающих с болтовыми винтовками, способных решать сверхсложные задачи», — сообщил Лобаев.

Кроме того, предприятие сейчас работает над винтовкой и патроном с дальностью рекордной стрельбы шесть-семь километров и уверенной стрельбы три километра. Предварительное название проекта — DXL-5, к этому семейству относятся такие наши изделия, как DXL-4 «Севастополь» и DXL-3 «Возмездие». Винтовок с такой дальностью на мировом рынке снайперского оружия еще не было.

DXL-4 «Севастополь» представляет собой развитие семейства DXL 2016 года. Это сверхдальнобойная контрснайперская винтовка с увеличенной длиной ствола (780 мм). Калибр —.408СТ/.375СТ. Емкость магазина — 5 патронов. Спортивный вариант для гражданского рынка — однозарядная винтовка DXL-4S. Максимальная эффективная дальность стрельбы — 2300 м.

DXL-3 «Возмездие» построена вокруг магазинной затворной группы DUKE, представляющей развитие группы KING. Основной материал — алюминий. Длина ствола 740 мм. Калибр —.338 Lapua. Емкость магазина — 5 патронов. Максимальная эффективная дальность — 1800 м.

«Новый патрон для винтовки DXL-5 является абсолютно новым, прорывным изделием, который будет отличаться большим размером и начальной скоростью, чем у пуль, которые мы использовали раньше.

В силу этого не хотелось бы пока раскрывать все подробности по калибру и другим деталям. К слову, патроны мы также разрабатываем и производим сами», — добавил Лобаев.

По его мнению, «если бы не пандемия и вызванные ею проблемы, то это изделие было бы готово в железе уже через четыре месяца». Сейчас о сроках говорить сложно. Руководство компании надеется, что работы по этой винтовке будут завершены к началу следующего года.

На «Армии-2020» Lobaev Arms представит винтовки «Доминатор» и «Антиматерия». Эти новинки предприятия оснащены уникальной системой снижения демаскирующих факторов: основным врагом снайпера в современном бою является не столько звук, сколько вспышка и нагрев ствола.

Система эффективно снижает все эти факторы. При этом дальнобойность «Доминатора» — 1600 метров, а «Антиматерии», являющейся его компактной и облегченной версией (ствол длиной 500 мм и вес 5,7 килограмма), — 1200 метров.

Основными конкурентами являются американские компании Barrett Firearms и CheyTac LLC. Они считаются мировыми лидерами по производству снайперского дальнобойного крупнокалиберного оружия.