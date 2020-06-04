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Россия создала базовую группировку спутников предупреждения о ракетном нападении 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
РФ создала спутники предупреждения о ракетном нападении
Фото: РИА Новости
Россия создала из четырех спутников типа "Тундра" базовый космический сегмент системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), который позволяет непрерывно мониторить территорию США на предмет запусков баллистических ракет. Аппараты выполняют свою задачу в полном объеме, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Запуском 22 мая с космодрома Плесецк четвертого космического аппарата типа "Тундра" единая космическая система (ЕКС) "Купол" доведена до минимального штатного состава и позволяет отслеживать любые пуски баллистических ракет и ракет космического назначения с территории Соединенных Штатов. Аппараты выполняют задачу в полном объеме на рабочих орбитах", — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что спутники "Тундра" "оборудованы инфракрасными приборами наблюдения нового поколения, позволяющими с высокой точностью фиксировать запуски ракет на фоне земной поверхности". Также аппараты "способны отслеживать траектории полета баллистических ракет и в автоматическом режиме прогнозировать зоны падения их боевых блоков", отметил источник.
По данным собеседника, четыре "Тундры" из состава ЕКС "Купол" вращаются вокруг Земли по высокоэллиптическим орбитам с максимальной высотой над планетой более 35 тыс. км. Их траектории полета расположены под углами друг к другу, формируя так называемое созвездие над Северным полушарием.

О системе предупреждения

Первые три спутника "Тундра" были запущены в 2015, 2017 и 2019 годах.
Как сообщал ранее ТАСС другой источник в оборонно-промышленном комплексе, всего в рамках ЕКС "Купол" должны быть задействованы девять новых аппаратов. "Купол" призван заменить прекратившие работу космические системы СПРН "Око" и "Око-1".
Российская СПРН состоит из двух эшелонов: космического, включающего на данный момент четыре спутника "Тундра", и наземного, состоящего из сети станций типа "Воронеж", охватывающих своим радиолокационным полем все ракетоопасные направления. Основное назначение системы — в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории РФ или ее союзников.
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Комментарии
Оружие , Армия , Войска , ИТАР-ТАСС , Плесецк , США
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