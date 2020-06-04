Россия совершила новый прорыв в разработке истребителей

Пока США один за другим теряют военные самолеты, Россия совершила еще один прорыв в разработке истребителей пятого поколения, отмечает пользователь «Соху». Ей удалось оснастить Су-57 технологиями шестого поколения. Автор поделился в статье, какими именно.

В последнее время американские военные силы теряют один самолет за другим. Когда произошло крушение истребителя F-22, от главного врага США, напротив, поступили хорошие новости: он вновь совершил прорыв в разработке истребителей пятого поколения. Речь идет о том, что на российских Су-57 впервые был испытан беспилотный режим полета. России удалось внедрить технологии истребителей шестого поколения в систему истребителей пятого поколения. Таким образом, Су-57 стал первой боевой машиной пятого поколения с возможностями истребителей шестого поколения. Российские военные приказали немедленно начать производство. В отношении этого некоторые эксперты заявляют, что тестовый полет российских самолетов в беспилотном режиме также наводит на мысль о возможности модернизации китайского истребителя Чэнду J-20.

По сравнению с истребителями четвертого поколения, истребители пятого поколения отличаются высоким уровнем незаметности. Упомянутый выше F-22 можно считать образцовым в этом отношении. Многие эксперты считают, что важнейшими характеристиками боевых самолетов следующего шестого поколения будут являться возможность эксплуатации в беспилотном режиме и боеспособность искусственного интеллекта. На самом деле, современные авиационные технологии позволяют сделать истребители более мобильными и обладающими более высокими уровнями перегрузки, но предел перегрузки, который может выдержать пилот, ограничивает мобильность самолета. В результате все истребители, существующие на данный момент в мире, могут совершать маневры с перегрузкой до 9G, в противном случае пилот может потерять сознание и утратит боеспособность.

Очевидно, что уровень перегрузки, которую может выдержать компьютер, будет намного выше, чем тот, который способно выдержать человеческое тело. Если будущие истребители смогут действовать в беспилотном режиме и самостоятельно применять вооружение, это позволит повысить существующий предел мобильности. Таким образом, маневренность боевого самолета будет значительно улучшена. Беспилотные летательные аппараты смогут обладать несравнимыми преимуществами перед традиционными пилотируемыми истребителями. Поэтому, по мнению многих мировых экспертов, при разработке самолетов следующих поколений обязательно будут применены беспилотные технологии.

Хотя многие страны вкладывают большое количество ресурсов в исследования и разработки истребителей с такими характеристиками, это пока не принесло значительных результатов. На данный момент искусственный интеллект может превзойти лучших противников в таких видах деятельности, как шахматы, но это происходит потому, что в этих видах деятельности есть четкие правила, и для того, чтобы победить, искусственному интеллекту требуется только следовать этим правилам. Однако обстановка воздушного боя быстро меняется, здесь вообще нет никаких эффективных правил, поэтому существующий искусственный интеллект не сможет справиться с задачами ведения боя. Для решения этой проблемы необходимо преодолеть множество трудностей даже таким странам, как США.

На самом деле, так называемый беспилотный режим, который испытывается на российских Су-57, может позволить выполнить только базовые воздушные маневры, такие как взлет, посадка и простой полет. Максимум — беспилотная система может помочь летчикам в какой-то степени снизить летную нагрузку, но она совершенно не способна заменить пилота в процессе принятия решений в бою. Кроме того, во время отработки беспилотного режима пилот находился в кабине самолета и мог вмешаться при необходимости. Вот почему Соединенные Штаты не слишком обеспокоены по поводу этих испытаний.

Однако действия России все же напомнили другим странам: несмотря на то, что искусственный интеллект не может полностью заменить пилота, его более чем достаточно, чтобы заменить летчика при выполнении таких задач, как взлет и посадка, а также дозаправка в воздухе. Кроме того, использование искусственного интеллекта при пилотировании боевых самолетов уже стало исторической тенденцией. Китаю также необходимо приложить усилия по развитию этих технологий, чтобы внедрить их в истребители Чэнду J-20, снизить нагрузку пилотов и тем самым занять свою нишу в области последующих разработок боевых самолетов с искусственным интеллектом.