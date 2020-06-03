Российскую артиллерию оснастят роботами-снайперами 

Повышенная дальность, скорострельность и новая цифровая система управления огнём. Всё это превращает российские самоходные артиллерийские установки (САУ) «Мста-С» в одно из самых эффективных средств нанесения массированного огневого поражения противнику. Причём действуют они словно роботы, в автоматическом режиме. Новые самоходки усилят Западный военный округ — наиболее опасный в военном плане фланг российской обороны. В их прицелах будут находиться бронетехника, пункты управления, средства ПВО и ПРО, а также полевые оборонительные сооружения противника.

Особенность САУ «Мста-С» заключается в том, что она способна стрелять «по-миномётному» — практически вертикально вверх. Это позволяет использовать машины для артиллерийской стрельбы из укрытий и из-за естественных преград — леса и холмов, что существенно повышает выживаемость техники на поле боя. В модернизированной машине в башне самоходки теперь стоят баллистический вычислитель, аппаратура топопривязки и ориентирования по ГЛОНАСС или GPS-системе. При этом аппаратура имеет возможность длительного хранения информации. Изменена система контроля за механизмами заряжания — она стала программно-управляемой. В настоящее время гаубица может перевозить десять типов снарядов и при необходимости автоматически выбирать нужный тип боеприпасов из механизированной укладки в машине.

По словам гендиректора компании-производителя «Уралтрансмаш» Дмитрия Семизорова, за счёт использования современной электроники время развёртывания орудия на огневой позиции сокращается в полтора-два раза, что существенно повышает живучесть боевой машины.

В новой версии автоматизированная система управления наведением орудия использует цифровые карты местности, целеуказание на них приходит как от артиллерийских наблюдателей, беспилотных самолётов-разведчиков или с пунктов управления. Это позволяет боевому расчёту, даже не наблюдая визуально цель, вести огонь по полученным координатам. При этом им совершенно необязательно находиться рядом с установкой — машина управляется дистанционно, — пояснил он.

Есть ещё один нюанс. В САУ реализован так называемый принцип огневого налёта. Машина словно пулемёт способна за минуту выпустить десять 152-миллиметровых снарядов. При изменении наклона ствола все они придут к цели одновременно. Выжить при таком ударе невозможно. Более того, «Мста-С» помимо обычных фугасов может применять высокоточные, корректированные по лазерному лучу боеприпасы, что делает её использование ещё более экономичным: один снаряд — одна цель.

До последнего времени САУ «Мста» серьёзно проигрывала иностранным конкурентам — американским M109A6 Paladin, немецкой PzH 2000 или южнокорейским K9 Thunder. Они были более дальнобойными и автоматизированными орудиями с точки зрения включения машины в сетецентрические системы управления военными операциями. Но с появлением САУ «Коалиция-СВ» конструкторам удалось решить вопрос модернизации массовых и относительно недорогих комплексов «Мста». Как и в случае с истребителем Су-35 и истребителем пятого поколения Су-57, на САУ был внедрён целый комплекс технических решений, присущих более современной и мощной машине.