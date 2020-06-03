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Российский гиперзвуковой «Циркон» ударит из-подо льда 

Lenta.ru и ещё 1 55 минут назад
Российский гиперзвуковой «Циркон» ударит из-подо льда
Фото: ТАСС
Атомные подводные лодки (АПЛ) проектов 885 и 885М Военно-морского флота (ВМФ) России смогут наносить удары гиперзвуковыми «Цирконами» из-подо льда, сообщают «Известия».
Согласно газете, соответствующие испытания субмарины «Северодвинск» проекта 885 с «крылатыми ракетами» в Арктике состоялись в декабре прошлого года. Подробности тестов, в частности, наименование запущенного ракетного вооружения, не приводятся.
Издание отмечает, что ранее возможностью применения ракет из-подо льда отличались лишь стратегические АПЛ.
«В арктических широтах АПЛ применят оружие из районов разреженного льда, а также полыньи, которую надо найти или сделать, пробив лед корпусом», — пишет газета.
В апреле ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщило, что «Циркон» должен быть принят на вооружение через два года. Согласно собеседнику, первый пуск данной ракеты с борта субмарины «Северодвинск» проекта 885 планируется выполнить из надводного положения, а второй — из подводного.
В январе издание, ссылаясь на источники в Минобороны, сообщило, что АПЛ, выступающие носителями стратегического оружия, для применения ракетного вооружения из-подо льда задействуют неуправляемые реактивные снаряды, обеспечивающих образование прорубей для прохода ракет.
В октябре 2019 года военный эксперт Максим Климов заявил, что при стрельбе Р-30 «Булава-30», которой оснащаются АПЛ проекта 955, не предусматривает возможность прохода через лед, что «несовместимо с обеспечением высокой ракетной готовности морских стратегических ядерных сил».
В феврале 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что «Циркон», «способный поражать как морские, так и наземные цели», будет иметь скорость девять чисел Маха и дальность полета более тысячи километров, а оружие получат действующие и строящиеся надводные и подводные корабли, в том числе создаваемые под ракеты «Калибр».
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Комментарии
Оружие , Армия , Гиперзвуковое оружие , Максим Климов , Владимир Путин , Министерство обороны , газета "Известия" , ИТАР-ТАСС
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