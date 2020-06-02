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РФ готова обсуждать участие Турции в производстве С-400 

ТК «Звезда» 26 минут назад
РФ готова обсуждать участие Турции в производстве С-400
Фото: РИА Новости
Портфель заказов Турции на российскую технику оценивается примерно в миллиард долларов.
Россия готова обсуждать с Турцией возможность технологического сотрудничества, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев. Речь идет об участии турецких компаний в производственном процессе ЗРС С-400.
«В дальнейшем мы готовы прорабатывать возможность технологического сотрудничества. То есть участия турецких компаний в производственном процессе», — сказал глава ФСВТС в интервью турецкому телеканалу Eko türk tv.
Шугаев отметил, что такой формат сотрудничества предполагает некий новый этап взаимодействия — более сложный, доверительный, в котором важно найти баланс соблюдения общих интересов.
Он добавил, что переговоры России и Турции о поставке второго комплекта С-400 находятся в продвинутой стадии. Шугаев также рассказал, что портфель заказов Турции на российскую технику оценивается примерно в миллиард долларов.
В марте глава ФСВТС сообщил, что Турция может принять участие в производстве С-400 в рамках обсуждаемой поставки дополнительной партии. По словам Шугаева, никакого ущерба для национальной безопасности РФ такое сотрудничество не принесет.
Москва начала поставки систем ПВО Анкаре в середине июля. После приобретения С-400 Вашингтон, опасаясь, что РФ может получить доступ к секретной информации о новых американских истребителях F-35, приостановил участие Турции в программе производства этих самолетов и пригрозил санкциями.
С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.
Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения — пять минут. Способен уничтожать баллистические ракеты. На вооружении России стоит 16 полков С-400.
В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают авиабазу Хмеймим.
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Оружие , Армия , Дмитрий Шугаев , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , Турция
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