Назван новый потенциальный конкурент Су-57 

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«Нельзя уже сегодня исключать возможности того, что в перспективе, когда наши турецкие партнеры создадут свой национальный истребитель TF-X и если эта машина и наш Су-57 выйдут на мировой рынок ПВН [продукции военного назначения], они потенциально могут быть конкурентами», — цитирует его ТАСС.

Шугаев подчеркнул, что Россия готова к здоровой конкуренции «в честной игре» и считает это «нормальной реальностью».

Российский истребитель пятого поколения Су-57 способен уничтожить все виды наземных, воздушных и надводных целей. Развивает сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, имеет радиопоглощающее покрытие и внутрифюзеляжное вооружение. Оснащен новейшим комплексом бортоборудования.

Проект TF-X разрабатывается турецкой компанией TAI на замену американским истребителям F-16.