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Назван новый потенциальный конкурент Су-57 

Rambler News Service и ещё 1 1 час назад
Назван новый потенциальный конкурент Су-57
Фото: tai.com.tr
Турецкий истребитель пятого поколения TF-X может стать потенциальным конкурентом российскому Су-57 в случае выхода машин на мировой рынок продукции военного назначения, заявил в интервью телеканалу Eko Turk глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
«Нельзя уже сегодня исключать возможности того, что в перспективе, когда наши турецкие партнеры создадут свой национальный истребитель TF-X и если эта машина и наш Су-57 выйдут на мировой рынок ПВН [продукции военного назначения], они потенциально могут быть конкурентами», — цитирует его ТАСС.
Шугаев подчеркнул, что Россия готова к здоровой конкуренции «в честной игре» и считает это «нормальной реальностью».
Российский истребитель пятого поколения Су-57 способен уничтожить все виды наземных, воздушных и надводных целей. Развивает сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, имеет радиопоглощающее покрытие и внутрифюзеляжное вооружение. Оснащен новейшим комплексом бортоборудования.
Проект TF-X разрабатывается турецкой компанией TAI на замену американским истребителям F-16.
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Комментарии
Оружие , Армия , Дмитрий Шугаев , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , ИТАР-ТАСС
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