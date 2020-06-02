Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Армия США вооружается винтовками и пулемётами нового поколения 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
Армия США вооружается винтовками нового поколения
Фото: www.sigsauer.com
Армия США начала получать стрелковое оружие нового поколения немецкой фирмы SIG Sauer в рамках программы замены всех винтовок и пулемётов на новые образцы. Оружие произведено на мощностях американского филиала фирмы, поставлено вовремя, несмотря на пандемию коронавируса.
Первая партия оружия была передана для испытаний и опытной эксплуатации, сообщает пресс-служба SIG Sauer. Это новые 6,8-миллиметровые патроны, лёгкий пулемёт SIG-LMG-6.8, штурмовая винтовка LCX-SPEAR, глушители SLX.
Программа обновления оружия является крупнейшей за последние 50 лет. патроны отличают повышенная дульная скорость, дальность стрельбы и эффективность, а также сниженная на 20% масса по сравнению со штатным 5,56-миллиметровыми.
Новый пулемёт весит менее 6,8 кг, его эргономика и отдача соответствуют показателям штурмовой винтовки М-4. Новая винтовка отличается повышенной эффективностью по сравнению со штатными. Глушитель оптимизирует отвод пороховых газов и позволяет меньше увидеть стрелка в инфракрасных лучах, а также уменьшить их воздействие.
Ранее NEWS.ru сообщал, что известный эксперт в области стрелкового оружия Максим Попенкер заявил, что разрабатываемые в США «умные» прицелы значительно повысят эффективность оружия. По его словам, этому будет способствовать установка на винтовку лазерного дальномера, который будет определять расстояние до цели.
Видео дня. На Украине создали игру с победившим в войне Гитлером
News.ru: последние новости
На Украине испытали ракеты, которыми хотели «взорвать» Крымский мост На Украине испытали ракеты, которыми хотели «взорвать» Крымский мост Трамп анонсировал появление у США «величайшего оружия в истории» Трамп анонсировал появление у США «величайшего оружия в истории» В России начата постройка стратегического стелс-бомбардировщика ПАК ДА В России начата постройка стратегического стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Комментарии
Оружие , Армия , Максим Попенкер , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На МКС пролилась кровь
На МКС пролилась кровь
Алфёрова: Он очень много натворил в этой жизни
Алфёрова: Он очень много натворил в этой жизни
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
Любовь: Богомолов опубликовал «горячее» фото Собчак с полностью открытой спиной
Любовь: Богомолов опубликовал «горячее» фото Собчак с полностью открытой спиной
Поклонская предупредила о катастрофе в Крыму
Поклонская предупредила о катастрофе в Крыму
Видео
Посетитель зоопарка спас оленя от питона и попал на видео
00:24
Посетитель зоопарка спас оленя от питона и попал на видео
Последствия смерча в российском регионе попали на видео
01:53
Последствия смерча в российском регионе попали на видео
Кровная месть привела к расстрелу и попала на видео
00:54
Кровная месть привела к расстрелу и попала на видео
Лось забрел в район Люблино и попал на видео
00:25
Лось забрел в район Люблино и попал на видео
Охранник московского магазина наказал грабителей и попал на видео
00:23
Охранник московского магазина наказал грабителей и попал на видео
Опубликовано видео прорыва ПВО «противника» Ту-95МС
00:50
Опубликовано видео прорыва ПВО «противника» Ту-95МС
Армия Войска
Найден способ остановить распространение коронавируса
00:17
Найден способ остановить распространение коронавируса
Наука и техника
Лукашенко заявил о борьбе с дующими «не оттуда» ветрами
01:02
Лукашенко заявил о борьбе с дующими «не оттуда» ветрами
В мире СНГ
В НАТО обратились к России
01:10
В НАТО обратились к России
В мире Армия
Захарова заявила о потерянном праве США
01:35
Захарова заявила о потерянном праве США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение