Армия США вооружается винтовками нового поколения

Армия США начала получать стрелковое оружие нового поколения немецкой фирмы SIG Sauer в рамках программы замены всех винтовок и пулемётов на новые образцы. Оружие произведено на мощностях американского филиала фирмы, поставлено вовремя, несмотря на пандемию коронавируса.

Первая партия оружия была передана для испытаний и опытной эксплуатации, сообщает пресс-служба SIG Sauer. Это новые 6,8-миллиметровые патроны, лёгкий пулемёт SIG-LMG-6.8, штурмовая винтовка LCX-SPEAR, глушители SLX.

Программа обновления оружия является крупнейшей за последние 50 лет. патроны отличают повышенная дульная скорость, дальность стрельбы и эффективность, а также сниженная на 20% масса по сравнению со штатным 5,56-миллиметровыми.

Новый пулемёт весит менее 6,8 кг, его эргономика и отдача соответствуют показателям штурмовой винтовки М-4. Новая винтовка отличается повышенной эффективностью по сравнению со штатными. Глушитель оптимизирует отвод пороховых газов и позволяет меньше увидеть стрелка в инфракрасных лучах, а также уменьшить их воздействие.