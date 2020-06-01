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Северный флот получит гиперзвуковое оружие 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Северный флот получит гиперзвуковое оружие
Фото: © Департамент информации и массовым коммуникациям МО РФ
Северный флот России получит на вооружение гиперзвуковое оружие, которое усилит его боевую мощь, сообщил командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев.
"На вооружение сухопутных и береговых войск флота до конца года поступит более 180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в суровых условиях Арктики. Продолжатся испытания нового оружия, в том числе гиперзвукового, которое позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота", — сказал Моисеев в интервью газете "Красная звезда".
По его словам, совершенствуется противовоздушной обороны российского сегмента Арктики и северных рубежей нашей страны.
"Под надежной защитой находится национальная транспортная коммуникация России — Северный морской путь. На архипелаге Новая Земля боевое дежурство несут самые современные комплексы ПВО С-400 "Триумф", — пояснил командующий.
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Оружие , Армия , Войска , Гиперзвуковое оружие , Александр Моисеев
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