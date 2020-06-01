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В России показали производство гиперзвуковой ракеты 

Lenta.ru 29 минут назад
В России показали производство гиперзвуковой ракеты
Фото: YouTube
В Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете создали лазерные установки, при помощи которых можно производить детали для гиперзуковых ракет и проводить ремонт кораблей в открытом море. Соответствующий ролик телеканал «Звезда» опубликовал на YouTube.
«Деталь корпуса гиперзвуковой ракеты растет прямо на глазах — за час прибавляет в весе от полутора до двух килограммов. Не сбиться с пути лазеру помогает компьютерная программа — траектория движения безошибочно повторяет 3D-модель необходимой детали», — говорится в видео.
В качестве сырья для производства используется металлический порошок. В ролике отмечается, что, кроме петербургского вуза, таких установок в России больше нигде нет.
В июле 2019 года американская компания Northrop Grumman выложила на YouTube видео сборки центрального фюзеляжа истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, в которой используется система световых проекторов, указывающая сотрудникам место установки на фюзеляже крепежных и других элементов и определяющая порядок выполнения работ.
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Оружие , Армия , Войска , Санкт-Петербургский морской технический госуниверситет , ТК "Звезда"
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