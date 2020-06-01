В России показали производство гиперзвуковой ракеты 

«Деталь корпуса гиперзвуковой ракеты растет прямо на глазах — за час прибавляет в весе от полутора до двух килограммов. Не сбиться с пути лазеру помогает компьютерная программа — траектория движения безошибочно повторяет 3D-модель необходимой детали», — говорится в видео.

В качестве сырья для производства используется металлический порошок. В ролике отмечается, что, кроме петербургского вуза, таких установок в России больше нигде нет.