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В США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции 

Lenta.ru 29 минут назад
В США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
Фото: РИА Новости
Российский универсальный десантный корабль (УДК) проекта 23900 является клоном французского вертолетоносца Mistral («Мистраль»), пишет Forbes.
В публикации американского журнала утверждается, что проект российского корабля «может показаться знакомым, особенно французам».
«Когда ты не можешь купить это, укради это. Таков подход России к приобретению новых десантных кораблей, спустя шесть лет после того, как Франция отменила продажу [России] универсальных судов», — уверяет Forbes.
По мнению автора, «то, что Россия планирует скопировать дизайн Mistral, не означает, что она преуспеет в этом», поскольку российская судостроительная отрасль в последние годы «изо всех сил пыталась построить корабль крупнее фрегата». Forbes отмечает, что опыт России с Mistral может пригодиться стране при создании собственных кораблей, которые помогут снабжению российских военных в Сирии.
К таким выводам издание из США пришло, сославшись на комментарий блога bmpd в LliveJournal, посвященный заключенному в мае между Минобороны России и заводом «Залив» в Крыму контракту на строительство двух УДК проекта 22390. В посте говорится, в частности, что «проект выглядит как в значительной мере клон» Mistral, «имея схожие архитектуру и размерения, но несколько большие полное водоизмещение и вместимость».
В апреле ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщил, что расположенный в Крыму завод «Залив» построит два УДК за примерно 100 миллиардов рублей.
В 2011 году Россия договорилась с Францией о строительстве двух универсальных десантных кораблей-вертолетоносцев семейства Mistral («Мистраль») полным водоизмещением 21300 тонны. Контракт стоимостью 1,2 миллиарда евро из-за событий на Украине и введения санкций против России был разорван в 2015 году. Впоследствии корабли у Франции купил Египет.
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Комментарии 28
Оружие , Армия , Войска , Министерство обороны , Судостроительный завод "Залив" , Forbes , ИТАР-ТАСС , США , Франция
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