Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Что не запрещено, то разрешено. Шесть способов обойти «мирный космос» 

РИА Новости 1 час назад
Что не запрещено: шесть способов обойти «мирный космос»
Фото: РИА Новости / Depositphotos / 1xpert, Depositphotos / JohanSwanepoel
Отсутствие точного определения, что именно считать космическим оружием, привело к тому, что многие страны активно работают над его созданием, утверждает американский эксперт из Центра стратегических и международных исследований.
Попытки мирового сообщества договориться о контроле за вооружениями в космосе разбиваются об отсутствие четкого определения, что именно можно считать космическим оружием, утверждает американский эксперт Тодд Харрисон из Центра стратегических и международных исследований.
В своем докладе, на который ссылается издание C4isrnet, он указывает, что такая неопределенность позволяет разным странам активно работать над созданием вооружений, которые можно использовать в космосе.
Сегодня существуют шесть вариантов такого оружия, кинетического и некинетического, отмечается в докладе.
Отсутствие уточнения дало возможность разработать целых шесть вариантов, по сути, космического оружия. По словам Харрисона, речь идет как о кинетических, так и о некинетических видах.
Первый вариант — противоспутниковые ракеты "земля-космос". Они способные выходить в космос и физически уничтожать объекты. Такое кинетическое оружие есть у многих стран.
Второй вариант — некинетическое оружие "земля-космос". Это "глушилки", способные выводить из строя спутники.
Третье — это кинетическое оружие "космос-космос". В этом случае спутники физически захватывают аппарат оппонента и уводят его с орбиты.
Четвертый вариант — некинетическое оружие "космос-космос". Спутник на орбите мощным ударом радиоволн выводит из строя противника.
Еще один вариант — кинетическое оружие "космос-земля". Бомбардировка из космоса — любимая игрушка Голливуда. Такой способ физического уничтожения вражеской инфраструктуры часто демонстрируют в фантастических фильмах. Американские вооруженные силы рассматривали такую систему в прошлом, но открытых сведений о ее тестировании нет, указывается в докладе.
И наконец шестой вариант –"космос-космос". Кинетическая система, которая может быть нацелена и на Землю, и на аппараты в космосе. В США велись разговоры о намерении создать лазерные комплексы в космосе для уничтожения российских и китайских ракет. Но, как указывается в докладе, открытых сведений об их использовании нет.
По мнению эксперта, те, кто заинтересован в милитаризации космоса, будут и дальше трактовать определение "космические вооружения" в своих интересах.
Видео дня. «Сними трусы, сожги диван»: главные тренды на самоизоляции
Последние новости
Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
Комментарии
Оружие , Наука и техника , Статьи , CSIS
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезду «Физрука» обвиняли в двойном убийстве
Звезду «Физрука» обвиняли в двойном убийстве
В Москве задержан Сергей Митрохин
В Москве задержан Сергей Митрохин
Скандал с главой Россельхознадзора получил продолжение
Скандал с главой Россельхознадзора получил продолжение
«Павел Державин» проходит испытания с опережением сроков
«Павел Державин» проходит испытания с опережением сроков
В США родилась странная девочка
В США родилась странная девочка
Видео
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
00:08
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
01:23
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
Происшествия
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
00:09
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
Армия
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
00:23
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
00:15
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
В мире Наука и техника
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
00:30
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
Армия
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
00:59
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
Общество
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
01:08
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
Общество
Девушка легла под поезд и попала на видео
01:48
Девушка легла под поезд и попала на видео
Происшествия
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
01:18
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение