Что не запрещено: шесть способов обойти «мирный космос»

Отсутствие точного определения, что именно считать космическим оружием, привело к тому, что многие страны активно работают над его созданием, утверждает американский эксперт из Центра стратегических и международных исследований.

Попытки мирового сообщества договориться о контроле за вооружениями в космосе разбиваются об отсутствие четкого определения, что именно можно считать космическим оружием, утверждает американский эксперт Тодд Харрисон из Центра стратегических и международных исследований.

В своем докладе, на который ссылается издание C4isrnet, он указывает, что такая неопределенность позволяет разным странам активно работать над созданием вооружений, которые можно использовать в космосе.

Сегодня существуют шесть вариантов такого оружия, кинетического и некинетического, отмечается в докладе.

Отсутствие уточнения дало возможность разработать целых шесть вариантов, по сути, космического оружия. По словам Харрисона, речь идет как о кинетических, так и о некинетических видах.

Первый вариант — противоспутниковые ракеты "земля-космос". Они способные выходить в космос и физически уничтожать объекты. Такое кинетическое оружие есть у многих стран.

Второй вариант — некинетическое оружие "земля-космос". Это "глушилки", способные выводить из строя спутники.

Третье — это кинетическое оружие "космос-космос". В этом случае спутники физически захватывают аппарат оппонента и уводят его с орбиты.

Четвертый вариант — некинетическое оружие "космос-космос". Спутник на орбите мощным ударом радиоволн выводит из строя противника.

Еще один вариант — кинетическое оружие "космос-земля". Бомбардировка из космоса — любимая игрушка Голливуда. Такой способ физического уничтожения вражеской инфраструктуры часто демонстрируют в фантастических фильмах. Американские вооруженные силы рассматривали такую систему в прошлом, но открытых сведений о ее тестировании нет, указывается в докладе.

И наконец шестой вариант –"космос-космос". Кинетическая система, которая может быть нацелена и на Землю, и на аппараты в космосе. В США велись разговоры о намерении создать лазерные комплексы в космосе для уничтожения российских и китайских ракет. Но, как указывается в докладе, открытых сведений об их использовании нет.

По мнению эксперта, те, кто заинтересован в милитаризации космоса, будут и дальше трактовать определение "космические вооружения" в своих интересах.