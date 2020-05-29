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Какую новую технику покажут на Параде Победы 24 июня 

Российская Газета 47 минут назад
Анонсирован показ новой техники на Параде Победы
Фото: РИА Новости
Олег Салюков, командующий Парадом Победы, который состоится 24 июня на Красной площади, сообщил, что в торжественном марше примут участие современные боевые машины.
"В состав механизированной колонны впервые включены 23 типа образцов новой и модернизированной техники. Впервые по Красной площади пройдут, например, танки Т-90М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты "Курганец-25" и "Армата" с 57-мм боевыми модулями, боевая машина пехоты БМП-2 с боевым отделением "Бережок", реактивная система залпового огня "Торнадо-С", тяжелая огнеметная система ТОС-2, зенитная ракетная система С-300В4, береговой ракетный комплекс "Бал". Не стану перечислять все новинки — пусть сохранится интрига. Будет, поверьте, очень интересно", — пообещал главком Сухопутный войск России в интервью газете "Красная звезда".
Он уточнил, что вся эта техника сейчас находится в подмосковном Алабине. Именно там с 8 июня начнутся сводные тренировки пеших и механизированных колонн. Они продолжатся в Алабине до 15 числа.
"На 17 и 18 июня намечены ночные репетиции на Красной площади, согласованные с руководством города Москвы. А 20 июня там же, на главной площади страны, состоится генеральная репетиция парада", — сказал Салюков.
Главком подтвердил, что Парад Победы на Красной площади вновь будет содержать воздушную часть. В ней будут участвовать 75 воздушных судов.
"В готовности летчиков к воздушной части парада страна и весь мир убедились 9 Мая, когда самолеты и вертолеты, строго соблюдая места в строю, пролетели над Москвой", — напомнил Салюков.
По его словам, военные парады пройдут в 28 городах, в том числе в девяти городах-героях и 19 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий, Каспийской флотилии и армейских корпусов.
"В общей сложности к участию в праздничных мероприятиях привлекается свыше 177 тысяч человек и более 4,5 тысячи единиц вооружения и военной техники. Сомнений быть не может: к парадам и всем остальным мероприятиям войска и силы будут готовы полностью", — заявил Салюков.
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Комментарии
Оружие , Армия , Олег Салюков
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