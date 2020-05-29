Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крейсер-неудачник: как советские летчики отбомбились по гордости рейха 

Российская Газета 1 час назад
Как советские летчики отбомбились по гордости рейха
Фото: Wikimedia
Крейсер "Дойчланд", построенный для рейдерских операций, стал одним из главных неудачников немецкого флота. Первая же атака двух советских самолетов 29 мая 1937 года положила начало череде неудачных сражений, закончившейся взрывом "карманного линкора" в водах Балтики в конце Второй мировой.
Тяжелый крейсер "Дойчланд" стал первым крупным военным кораблем, заложенным в Германии после разгрома в Первой мировой войне. Он был спущен на воду в мае 1931 года и в довоенное время использовался для заграничных визитов и демонстрации флага, по сути являясь гордостью Третьего Рейха.
Водоизмещение "Дойчланда" превышало 10 тысяч тонн. Крейсер имел внушительную по тем временам броню, однако качество ее было довольно низким. Производители предпочли не укреплять по максимуму ключевые элементы корабля, а растянули ее по всей длине. Это факт, в том числе, сказался на дальнейшей судьбе броненосного корабля..
Примечательна история с названием крейсера. Звучное имя "Дойчланд" ("Германия") по решению Гитлера в 1940 году было изменено на "Лютцов" в честь прусского военачальника, прославившегося во времена Освободительной войны 1813 года. Фюрер опасался отрицательного пропагандистского эффекта в том случае, если корабль "Дойчланд" будет потоплен. Впрочем, свой первый позор "карманный линкор" пережил именно с этим именем.
29 мая 1937 "Дойчланд" мирно стоял на якоре возле острова Ибица. В то время крейсер занимался патрулированием вокруг берегов Испании, формально его задачей было недопущение масштабного кровопролития в море из-за конфликта республиканцев и франкистов. Хотя на деле Германия поддерживала Франко.
На заходе дня со стороны низкого вечернего солнца на атаку зашли два самолета СБ-2, принадлежащие республиканской авиации. Из политических соображений в сводках летчики прошли как испанцы, хотя за штурвалами были советские граждане. В частности, за одним из них был старший лейтенант Николай Остряков, впоследствии генерал-майор авиации и Герой Советского Союза. В Испании он был добровольцем.
Атака была отвлекающим маневром операции по сопровождению транспортного судна, везущего оружие в Картахену. Впрочем, есть и другая версия: якобы с линкора самолеты были предварительно обстреляны, что повлекло ответную атаку.
Первая авиационная бомба ФАБ-100, сброшенная на "Дойчланд", попала в 150-мм артиллерийскую установку на и подожгла стоявший на палубе заправленный самолет. Вторая угодила в броневую палубу по левому борту, взорвав другие снаряды. На крейсере начался пожар. В результате атаки погибли свыше 30 членов экипажа, ранения получили более 70 человек (по другим сведениям, свыше сотни матросов).
"Дойчланд"-"Лютцов" войну не пережил. В апреле 1940 года был подбит сначала 150-мм снарядами, а затем торпедой. В 1941 году при попытке прорваться в Атлантику получил торпеду с британского самолета. Тяжелые повреждения при налете британских ВВС он получил в апреле 1945 года в Балтийских водах. Тогда крейсер фактически сел на грунт, но вел огонь по мере возможности из носовой 280-мм башни и 150-мм орудий. 4 мая 1945 года экипаж взорвал "Лютцов" из-за приближения советских войск. Восстановление крейсера было признано нецелесообразным, два года спустя его окончательно потопили в ходе учений.
Видео дня. «Сними трусы, сожги диван»: главные тренды на самоизоляции
Российская Газета: последние новости
Новое поколение: что известно о стелс-бомбардировщике ПАК ДА Новое поколение: что известно о стелс-бомбардировщике ПАК ДА Шесть видов космического оружия назвали в США Шесть видов космического оружия назвали в США Новейший самоходный миномет "Горец" прошел заводские испытания Новейший самоходный миномет "Горец" прошел заводские испытания
Комментарии
Оружие , Армия , Статьи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
Названа причина развода Гагариной
Названа причина развода Гагариной
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
«Брак является узаконенной проституцией?»
«Брак является узаконенной проституцией?»
Видео
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
00:23
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
00:15
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
В мире Наука и техника
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
00:30
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
Армия
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
00:59
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
Общество
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
01:08
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
Общество
Девушка легла под поезд и попала на видео
01:48
Девушка легла под поезд и попала на видео
Происшествия
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
01:18
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
Происшествия
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
01:09
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
Происшествия Криминал
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
00:41
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
Общество Новости Москвы
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
00:23
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение