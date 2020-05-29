Зубастая «Лайка»: российская АПЛ пятого поколения

Гуанмин жибао (Китай) рассказывает о российской «Лайке» — подводной лодке пятого поколения проекта 545. Планы у рассказывает о российской «Лайке» — подводной лодке пятого поколения проекта 545. Планы у России амбициозные. Например, предполагается, что «Лайка» будет «трансформироваться» из ракетного подводного крейсера стратегического назначения в многоцелевую ударную подводную лодку.

Недавно американский журнал The National Interest опубликовал статью о российской атомной подводной лодке пятого поколения проекта 545, после чего этот подводный крейсер снова оказался в центре внимания. Что она из себя представляет?

Переход от «Хаски» к «Лайке»

Атомный подводный крейсер пятого поколения проекта 545 был разработан российским конструкторским бюро «Малахит». В декабре 2014 года было объявлено, что конструкторское бюро «Малахит» разрабатывает атомную подводную лодку нового типа, а в 2016 году было обнародовано ее кодовое название — «Хаски». В августе 2016 года АО «СПМБМ „Малахит"“ подписало контракт с Министерством обороны России на разработку новой подводной лодки, а в апреле 2018 года главный инженер „Малахита“ Владимир Дорофеев сообщил, что предварительное проектирование новой модели перспективной атомной подводной лодки завершено. В конце 2018 года „Малахит“ завершил основную научно-исследовательскую работу по разработке атомной подводной лодки „Хаски“, однако, несмотря на то, что результаты работы были в целом одобрены Министерством обороны России, российские военные остались не очень довольны „Хаски“. Поэтому в апреле 2019 года конструкторское бюро „Малахит“ объявило, что оно начинает следующий этап научно-исследовательских работ над атомной лодкой проекта 545, которая получила кодовое название „Лайка“ (лайка — это название известной породы собак в России) и существенно отличается от предыдущего проекта. 24 декабря 2019 года модель перспективного атомного подводного крейсера пятого поколения проекта 545 появилась на выставке перед расширенным заседанием Коллегии Министерства обороны России в Москве. Хотя вице-адмирал ВМФ России Виктор Бурсук заявил в 2017 году, что строительство атомных подводных лодок пятого поколения начнется в период с 2023 по 2024 годы, однако, исходя из темпов разработок на нынешний момент, ожидается, что подлодка будет запущена в строительство между 2027 и 2030 годами.

»Лайка» будет вооружена до зубов

Сообщается, что водоизмещение атомной подводной лодки под шифром «Лайка» будет составлять около 11340 тонн, скорость будет примерно 35 узлов, а автономность подлодки по запасу провизии составит 90 суток, при этом предельная глубина погружения подлодки — 600 метров. Корпус подлодок этого типа будет обшит несколькими слоями композиционных материалов, обладающих шумоподавляющим свойством. Главный руль, хвостовые лопасти, противоскользящие ребра, мачта, винты и валопровод также будут изготовлены из композиционных материалов для уменьшения веса и шумности подлодки. Шумность подлодки должна быть меньше, чем у атомных подводных лодок проекта «Ясень», при этом новый тип будет оборудован единой интегрированной системой боевого управления с искусственным интеллектом. Также сообщается, что подлодки проекта «Лайка» будут оснащены новым реактором с жидкометаллическим теплоносителем. По сравнению с водо-водяными ядерными реакторами, которыми оснащались подводные лодки второго поколения, соотношение мощности к массе нового реактора будет увеличено в 1,5-2,5 раза, а эксплуатационная пригодность увеличена вдвое, однако его энергопотребление также значительно выше. Ожидается, что новая подводная лодка будет находиться в эксплуатации 52 года.

Атомная подводная лодка «Лайка» может нести различные виды оружия, в основном: крылатые ракеты 3М-14 «Калибр», гиперзвуковые ракеты ЗМ-22 «Циркон», противокорабельные ракеты 3М-55 «Оникс», переносной зенитный ракетный комплекс «Игла», ракеты 81РУ «Ответ», подводные ракеты «Хищник», торпеды «Физик-1», торпеды УСЭТ-80, противоторпеды «Ласта», мини-ракеты ПМР-2, мины-торпеды МТПК-1. Можно сказать, что «Лайка» вооружена до зубов.

Многоцелевая «Лайка»

Согласно задачам ВМФ России для атомной подводной лодки проекта 545, «Лайка» должна быть многоцелевой подводной лодкой с модульной конструкцией. На рабочих чертежах, опубликованных российской стороной, видно, что вдоль корпуса «Лайки» между кормовой частью командной рубки и кормой располагаются системы вертикального пуска крылатых ракет, основным вооружением которых являются крылатые ракеты «Калибр», противокорабельные ракеты «Оникс» и гиперзвуковые ракеты ЗМ-22 «Циркон». Кроме того, сообщается, что при необходимости система вертикального пуска крылатых ракет может быть заменена модулем пуска баллистических ракет, чтобы «Лайка» могла «трансформироваться» из ракетного подводного крейсера стратегического назначения в многоцелевую ударную подводную лодку. Атомные подводные лодки, оснащенные баллистическими ракетами, обычно несут боевое дежурство в открытых водах, тогда как многоцелевые атомные подводные лодки, вооруженные крылатыми ракетами, чаще используются для выполнения наблюдательных задач. Флот обычно отправляет подводные лодки только одного типа для выполнения задач, поэтому, если подлодку можно будет неоднократно «трансформировать» из одного типа в другой путем замены боевого модуля, это значительно снижает потребность в общем количестве подлодок на заданиях, число матросов и обслуживающего персонала также может быть уменьшено, тем самым экономится немало денег.

Тем не менее существует мнение, что хотя модульная теория и является передовой, на практике замена боевых модулей и оборудования является довольно сложным делом, требующим немало средств и силы. Кроме того, подлодки проекта 545 обладают малым тоннажем, поэтому теоретически в них сложно разместить достаточное количество баллистических ракет. Таким образом, еще неизвестно, сможет ли подлодка под шифром «Лайка» быть многоцелевой.