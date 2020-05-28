Военный беспилотник вышел из-под контроля в небе Латвии

В начале мая в Латвии произошло ЧП поистине национального масштаба. Экспериментальный беспилотник военного назначения, проходивший испытания в районе аэропорта Риги, вышел из-под контроля и улетел в неизвестном направлении. Причем полет его проходил на высоте нескольких километров, что представляло серьезную опасность для авиационного сообщения. Властям и военным пришлось срочно перекрывать воздушное пространство и организовать масштабную спецоперацию по поиску беспилотника. Ведь дрон мог не только столкнуться с самолетом, но и улететь за пределы страны, причем в нежелательном направлении, — и неизвестно, чего в Латвии боялись больше. На днях стало известно, что же именно произошло на испытаниях и после них. «Лента.ру» собрала все детали короткого и драматичного полета латвийского «Пингвина».

Он улетел

Все началось 2 мая. В СМИ распространились сообщения о том, что использование воздушного пространства Латвии ограничено. Причиной стал инцидент на испытательном аэродроме в окрестностях Риги — дрон «Пингвин», гордость латвийской фирмы UAV Factory, вышел из-под контроля и улетел в неизвестном направлении.

Такой беспилотник считается массивным: его размеры составляют 3,5 на 5,5 метра, вес — 26 килограммов. Аппарат создавался как универсальный разведчик и «агент слежения», он летает очень высоко, способен работать полностью автономно, а также оснащен самой современной системой шифровки сигнала, чтобы его абсолютно невозможно было отследить. Другими словами, где-то в небе над Латвией, недалеко от Риги курсирует неуправляемый летательный аппарат, который проектировался так, чтобы его невозможно было отследить. Положение осложнялось еще и тем, что «Пингвин» ушел с полным баком топлива и мог находиться в воздухе как минимум 90 часов.

На поиски беглеца подняли армейский «кукурузник» Ан-2, три частных легкомоторных самолета и восемь бригад наземного слежения. Все тщетно! Несколько раз пилоты замечали дрон и вот-вот готовы были его настигнуть, но тот каждый раз искусно уходил от погони благодаря усилиям искусственного интеллекта. Ситуация внушала большую тревогу: где-то в небе болтается невидимый летающий объект, столкновение с которым может стать фатальным для любого самолета.

Власти пошли на беспрецедентные меры предосторожности и закрыли воздушное пространство над аэропортом Риги. Самолету авиакомпании SmartLynx, следовавшему из Китая , пришлось приземляться в Таллине . Проблем могло быть куда больше, если бы не пандемия COVID-19, буквально очистившая воздушное пространство от гражданских авиалайнеров.

Довелось предупредить также пограничные и авиационные службы сопредельных государств, чтобы следили внимательно за неопознанными объектами в небе. А в случае обнаружения таковых, не воспринимали происходящее как враждебные действия. Последнее было совсем не лишним, учитывая, что при крейсерской скорости 70 километров в час «Пингвин» мог оказаться в небе над Петербургом примерно через семь часов.

Тем временем военные, не сумевшие поймать дрон, поймали исполнительного директора компании UAV Factory Константина Попика и устроили ему допрос на предмет того, как его «Пингвину» удалось сбежать, а главное, как его теперь ловить. Попик беспомощно разводил руками, дескать, в системе возник какой-то сбой, и дистанционное управление полностью вышло из строя, но вы успокойтесь, аппарат наверняка упадет в воды Рижского залива. Впрочем, объяснить, почему именно дрон должен упасть, имея запас топлива на 90 часов, и почему именно в Рижский залив, у него не вышло. Военных такое объяснение не удовлетворило, и вскоре после этого Агентство гражданской авиации приостановило действие лицензии, выданной UAV Factory на осуществление полетов повышенного риска.

Кадр: Radio Baltkom I Mixnews / YouTube

Инструмент для ловли «Пингвина» нашелся у МВД Латвии. Ведомство четыре года назад озадачилось проблемой незаконных полетов дронов, которые использовались, например, контрабандистами. Изучив опыт зарубежных стран, полиция приобрела в Великобритании специальные пневматические системы Sky Wall 100, выстреливающие специальным контейнером с сеткой.

Но была одна проблема. Чтобы выстрелить в дрон сетью, необходимо его сначала найти. А с этим-то как раз и возникли большие проблемы. К тому же дальность эффективной стрельбы такой системы составляет всего 100 метров.

Бесплодные поиски

Привлечение гражданского населения к поискам результата не дало. В полицию позвонили 18 жителей Латвии, сообщившие, что вроде бы видели аппарат. Все сигналы оказались ложными. Тогда военные и полиция обратились к специалистам. Те изучили траекторию полета «Пингвина» и предположили, что он мог рухнуть где-нибудь в окрестностях городка Лимбажи. Поисковиков бросили туда — снова напрасно.

Панику усиливали соображения о том, что, даже если дрон уже упал, никому не причинив вреда, он мог попасть в руки злоумышленников. В Минобороны заявили, что, хотя конкретно этот беспилотник разработан для невоенных целей, в руках злодеев он может стать очень опасным оружием. Опять же, беспилотник, умеющий летать на высоте нескольких километров по несколько дней, — мечта любого шпиона.

Кадр: страница Latvijas armija на Facebook

Все усилия оказались тщетны. К 5 мая, когда у беглого дрона должно было закончиться топливо, никаких вестей о нем так и не поступило. Пришлось открыть воздушное пространство и срочно что-то сказать общественности, чтобы унять тревогу. Эту миссию возложили на главу Агентства гражданской авиации Мариса Городцова, и он пустился в путаные объяснения, почему же военные и полиция потерпели поражение в погоне за собственным беспилотником.

Городцов сказал, что аппарат сработал как надо — судя по траектории, при потере управления его руль встал в таком положении, чтобы он кружил и его можно было поймать. Это показали данные систем локации. Но дрон начал петлять, меняя высоту и направление полета, видимо, из-за ветра, сносившего его в сторону, а вовсе не по воле искусственного интеллекта. Таким образом «Пингвин» и ускользал от авиации, брошенной на его поимку.

Глава агентства не смог удержаться и устроил публичный разнос компании UAV Factory, подчеркнув, что никак не мог ожидать такого «сюрприза» именно от компании, которая уже 10 лет выпускает беспилотники и провела 10 тысяч запусков. Городцов заявил, что полеты подобных аппаратов могут угрожать жизни и здоровью людей, инфраструктуре, так что тестирование дронов должно происходить подальше от густонаселенных пунктов.

«Проведем расследование и тогда будем думать, какую статью применять для наказания UAV Factory», — добавил он.

Все хорошо, что хорошо кончается

И вот, когда власти уже мысленно «похоронили» сбежавший дрон в одном из безымянных болот страны, пришла неожиданная весть — «Пингвин» нашелся! Обнаружили беглеца не военные поисковики, а селянин, 15 мая проходивший через лес в окрестностях поселения Гаркалне и заметивший аппарат, который зацепился за крону дерева.

Снимать беспилотник с дерева селянин не решился и вызвал специально обученных людей. В Гаркалне прибыла целая делегация — сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы, специалисты Агентства гражданской авиации и UAV Factory, вооруженная лестницей.

Первым делом специалисты сняли данные электронного «мозга беспилотника». Оказалось, что он упал вечером того же дня, когда и пропал. В ходе расследования также выяснилось, что UAV Factory не согласовала запуск с Агентством гражданской авиации. Но озвученные ранее угрозы наказать виновников инцидента так и остались лишь словами — фирме вернули разрешение на полеты повышенного риска в обмен на обязательство оснастить все свои аппараты альтернативной системой безопасности, не позволяющей им летать дальше определенной зоны.

Агентство гражданской авиации Латвии

Почему же компания, проявившая очевидную безалаберность и поставившая жизни людей под угрозу, отделалась малой кровью? Вероятно, потому что дроностроение сейчас преподносится жителям Латвии как национальное достижение. Прототип «Пингвина», показанный в 2009 году, вызвал настоящую истерику в местной прессе. Еще одна латвийская компания, Atlas Aerospace, успешно продает свои аппараты по всему миру и собирает международные награды. Очевидно, ронять авторитет государственно значимого предприятия в глазах граждан власти не решились.