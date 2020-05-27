США заявили о странностях «российских» МиГ-29 в Ливии

Истребители четвертого поколения МиГ-29, которые Россия могла направить в Ливию из Сирии , являются странными, пишет The Drive.

Американское издание задалось вопросом о том, каким образом данные самолеты совершили перелет из авиабазы Хмеймим на базу Эль-Джуфра, расстояние между которыми по прямой составляет почти 2100 километров. Согласно The Drive, большинство МиГ-29, за исключением модификаций МиГ-29СМТ и МиГ-29КР, не поддерживают дозаправку в воздухе.

«Таким образом, либо эти самолеты приземлялись где-то по пути для дозаправки, либо они каким-то образом смогли проделать этот долгий путь без дозаправки, либо в Ливии теперь развернута модификация, способная к воздушной заправке», — пишет издание.

Присутствие МиГ-29 в Ливии в The Drive считают доказанным, поскольку имеются соответствующие спутниковые снимки. Издание напоминает, что появление таких самолетов в Ливии произошло практически сруазу после того, как американский самолет-разведчик U-2 сфотографировал МиГ-29 на базе в Хмеймиме, где последние не появлялись в течение двух лет. Кроме того, противолодочный самолет P-8 Poseidon заснял МиГ-29 непосредственно в воздухе. Также МиГ-29 зафиксировал, вероятно, беспилотник MQ-9 Reaper или один из истребителей США.

По данным The Drive, МиГ-29 в Ливии могут использоваться для борьбы с турецкими беспилотниками.

«Истребители четвертого поколения, развернутые крупной державой в стране, чтобы лучше поддерживать свои силы и подавить натиск турецких беспилотников против них, станут главной целью для тех же беспилотных сил», — уверяет издание.

В мае The Drive написало, что замеченные на спутниковых снимках в Ливии истребители четвертого поколения МиГ-29 и вертолеты Ми-24 российского производства могли быть куплены ОАЭ у Белоруссии.

В том же месяце украинское консалтинговое агентство Defense Express заявило, что турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 устроили «настоящий геноцид» «разрекламированным» зенитным ракетно-пушечным комплексам (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.

Тогда же турецкое агентство Anadolu сообщило об уничтожении в Ливии девяти ЗРПК российского производства.