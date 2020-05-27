Опубликованы уникальные данные о советских танках

Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения (УКБТМ) передало музею «Уралвагонзавода» уникальные документы, в том числе отчеты об испытаниях легендарного советского танка Т-34 и трофейные документы о немецких, британских и американских бронемашинах, полученных во время Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе концерна УВЗ.

«В год 100-летия отечественного танкостроения УКБТМ передало выставочному комплексу «Уралвагонзавода» 25 единиц уникальной технической документации, имеющей большое научно-историческое значение. Это отчеты по испытаниям боевых машин — серийных и опытных — и их отдельных инновационных узлов, а также руководства по обслуживанию танков, аналитические материалы, фотоальбомы и другие редкие издания», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Практически все документы датированы серединой 1930-х — первой половиной 1940-х годов XX века и рассказывают не только о советской военной технике, но и о немецких, американских и английских танках и самоходных артиллерийских установках.

В числе переданных документов отчет комиссии по испытанию двух машин Т-34 (май 1941 года, Мариуполь), из которого можно узнать о преимуществах и недостатках первых довоенных «тридцатьчетверок».

«Общая конструктивная прочность броневого корпуса Т-34 удовлетворительная для защиты против 37— и 45-миллиметровых снарядов при достаточно большом количестве попаданий. Для защиты против 76-миллиметровых снарядов прочность отдельных узлов должна быть усилена», — говорится в отчете.

В УВЗ пояснили, что часть этих документов оказалась в Нижнем Тагиле вместе с эвакуированным в 1941 году КБ Харьковского завода транспортного машиностроения, правопреемником которого является УКБТМ, остальные были подготовлены уже на Урале.

В альбоме «Двигатели современных танков» 1943 года собраны чертежи и сравнительные тактико-технические характеристики двигателей боевых машин Советского Союза, Великобритании, США и Германии, а также редкие фотографии самой техники, на которой стояли эти двигатели.

В фотоальбоме «Уралвагонзавод в годы Великой Отечественной войны» отражена вся технологическая цепочка изготовления танка Т-34. Кроме того, в альбоме есть фотографии и других изделий, производившихся в военные годы на уральском заводе.