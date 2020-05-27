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Второй модернизированный Ту-22М3М испытали в сверхзвуковом режиме 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
Ту-22М3М испытали в сверхзвуковом режиме
Фото: Минобороны РФ
Второй опытный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М прошел испытания в сверхзвуковом режиме, сообщил источник в ОПК.
Источник ТАСС сообщил, что «уже выполнено пять полетов», а при четвертом «прошел выход на сверхзвук». Самолет продемонстрировал «устойчивость и хорошую управляемость, обновленные системы и оборудование в ходе испытаний работают в штатном режиме».
Отмечается, что самолет проходит первый этап летных испытаний на аэродроме Казанского авиазавода имени Горбунова. Как пояснил источник, в рамках модернизации все Ту-22М3М получат «штанги дозаправки».
Завершить предварительные испытания планируют в 2020 году.
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Оружие , Армия , Казанский авиазавод , ИТАР-ТАСС
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