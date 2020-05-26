Вьетнам начал производство российских ракет 

На судостроительном заводе Z189 в Хайфоне началась сборка вьетнамской версии российских противокорабельных ракет "Уран-Э". Вариант получил название VCM-01.

Электронику для вьетнамских ракет будет поставлять компания Viettel Military Industry and Telecoms Group, пишет dambiev.

Противокорабельная крылатая ракета Х-35 разработана для универсального применения: ее используют корабельные комплексы "Уран", береговые "Бал", существуют также версии для самолетов и вертолетов.

Ракета маловысотная и дозвуковая, с мощной боевой частью. Главным ее достоинством является комбинированная траектория полета с прорывом ПРО на малой высоте, вне зоны действия корабельных радаров. Комбинированная система наведения позволяет использовать Х-35 за пределами радиогоризонта, что снижает опасность для носителя. Ракета недорога, проста в производстве и развертывании.