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Вьетнам начал производство российских ракет 

Российская Газета 2 часа назад
Вьетнам начал производство российских ракет
Фото: РИА Новости
На судостроительном заводе Z189 в Хайфоне началась сборка вьетнамской версии российских противокорабельных ракет "Уран-Э". Вариант получил название VCM-01.
Электронику для вьетнамских ракет будет поставлять компания Viettel Military Industry and Telecoms Group, пишет dambiev.
Противокорабельная крылатая ракета Х-35 разработана для универсального применения: ее используют корабельные комплексы "Уран", береговые "Бал", существуют также версии для самолетов и вертолетов.
Ракета маловысотная и дозвуковая, с мощной боевой частью. Главным ее достоинством является комбинированная траектория полета с прорывом ПРО на малой высоте, вне зоны действия корабельных радаров. Комбинированная система наведения позволяет использовать Х-35 за пределами радиогоризонта, что снижает опасность для носителя. Ракета недорога, проста в производстве и развертывании.
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Оружие , Армия , Вьетнам , Хайфон
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