В РФ создается стратегический стелс-бомбардировщик

В России приступили к строительству первого опытного образца стратегического стелс-бомбардировщика в рамках программы «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации», сообщают СМИ. Отмечается, что уже ведется изготовление кабины самолета. Планируется, что в рамках этой программы стратегический бомбардировщик может выполнить первый полет в 2025-2026 годах.

Россия начала строить первый опытный образец стратегического стелс-бомбардировщика в рамках программы «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА, изделие 80), сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника агентства, изготавливать элементы планера первой машины будет один из авиазаводов в структуре Объединенной авиастроительный корпорации . Он уточнил, что разработка рабочей конструкторской документации уже завершена и началась поставка материалов.

Другой источник сообщил ТАСС, что на данный момент уже ведется изготовление кабины самолета.

Окончательная сборка всей машины должна завершиться в 2021 году, отметил он. В пресс-службе «Туполева» не стали комментировать агентству информацию о начале производства первого ПАК ДА.

В декабре прошлого года замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил газете «Красная звезда», что эскизный проект самолета утвержден, ПАО «Туполев» приступило к разработке рабочей конструкторской документации. Тогда он заявил о начале создания деталей и составных частей опытных образцов ПАК ДА. В феврале текущего года Криворучко отметил, что первый двигатель для ПАК ДА в этом году передадут на стендовые испытания.

Этот комплекс спроектирован по схеме «летающее крыло». В его конструкции будут широко применяться технологии и материалы для снижения заметности (технология «стелс»). Самолет сможет нести существующие и перспективные стратегические крылатые ракеты, высокоточные авиабомбы, а также гиперзвуковое оружие. Его оснастят новейшими средствами связи и радиоэлектронной борьбы. Он будет обладать дозвуковой скоростью полета.

В прошлом году командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш сообщил в интервью «МК», что Россия планирует создать беспилотный стратегический бомбардировщик шестого поколения к 2040 году.

По его словам, кроме модернизации уже существующих бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС и Ту-22МЗ российские военные также планируют создать новые комплексы дальней авиации. В перспективе на вооружение должен поступить дозвуковой стратегический бомбардировщик пятого поколения, отметил он. Именно ему на смену и должен прийти бомбардировщик шестого поколения — уже беспилотный.

Олег Бочаров. О том, что на Казанском авиазаводе имени Горбунова начнется подготовка площадки для выпуска ПАК ДА, сообщалось еще в августе 2018 года. На эти цели выделили около 19 млрд руб., сообщал замглавы Минпромторга России

«Сейчас полностью подготовлено производство для серийного выпуска Ту-160 в соответствии с заказами Минобороны РФ. Мы видим, что предприятие готово. Для нас важной вехой станет начало модернизации под перспективный комплекс дальней авиации, потому что нам нужно серьезно подготовить производство к 2025 году, создать заново стендовую базу для этого самолета. Это самые мощные финансовые вложения, которые сделает Минпромторг РФ в ближайшие три года. Надеемся, что Госдума нас поддержит, для нас это приоритет», — говорил тогда Бочаров.

Он отметил, что выпускать ПАК ДА планируется в тех же цехах, что и обновленный ракетоносец Ту-160. При этом для нового ракетоносца нужны новые испытательные стенды и новые станки. «Производственная площадка для ПАК ДА будет та же. Мы понимаем, что идет мощное комплексное переоборудование предприятия как новыми технологическими станками, так и новыми научно-исследовательскими стендами, которые позволят нам в дальнейшем держать приоритет в этом направлении», — отмечал Бочаров.

Новейший российский стратегический бомбардировщик в рамках программы ПАК ДА может выполнить первый полет в 2025-2026 годах.