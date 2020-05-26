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Уничтожение беспилотника лазерной пушкой показали на видео 

Российская Газета 44 минуты назад
Появилось видео уничтожения беспилотника лазерной пушкой
Фото: U.S. Navy
Тихоокеанский флот США опубликовал видео первого боевого применения 150-киловаттного лазера, установленного на десантном корабле Portland.
— В ходе испытаний твердотельный лазер высокого класса уничтожил беспилотник в воздухе, — сообщили в ВМС США.
Другие характеристики оружия не раскрываются. Известно, что разработанный компанией Northrop Grumman лазер предназначен для борьбы с дронами и небольшими лодками.
Ранее ВМС США тестировали на десантном корабле Ponce 30-киловаттный лазер той же компании, но дальше испытаний дело не пошло, пишет "Популярная механика".
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Оружие , Армия , журнал "Популярная механика" , США
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