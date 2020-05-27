Появились подробности сборки «Посланника»

Началась сборка первого опытного образца российского стратегического бомбардировщика шестого поколения под кодовым названием «Посланник». Почему разработчики решили сделать его дозвуковым, в отличие от более скоростного предшественника — сверхзвукового «стратега» Ту-160?

России началось изготовление первого опытного образца стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения, разработки ПАО «Туполев» , сообщил во вторник ТАСС. Самолет создается в рамках проекта «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА). Машина известна под двумя именами — под заводским обозначением «Изделие 80» и более красивым кодовым названием «Посланник».

По данным близких к авиапрому источников, уже изготовляется кабина самолета. Окончательная сборка всей машины должна завершиться в будущем году. К 2023 году планируются заводские испытания. Первый раз «Посланник» должен взлететь к 2025 году, а еще через два года предполагается начать его серийное производство.

По данным из открытых источников, ПАК ДА спроектирован по схеме «летающее крыло» с широким применением в конструкции технологий «стелс» — материалов, снижающих заметность машины. Эффект «стелс» должен быть достигнут за счет специального радиопоглощающего покрытия российской разработки. Планер имеет редуцированный фюзеляж, роль которого выполняет крыло: оно несет все агрегаты, экипаж и полезную нагрузку. Основным оружием могут стать ракеты Х-102 с ядерной боевой частью. Цели будут поражаться на расстоянии до 5500 километров.

Как поясняют разработчики из туполевского КБ, бомбардировщик-ракетоносец шестого поколения не является модернизацией уже существующих самолетов такого класса, но представляет собой принципиально новый летательный аппарат. Самолет отчасти может заменить стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и дальний бомбардировщик Ту-22М3.

В отличие от предыдущей разработки «Туполева», сверхзвукового Ту-160, «Посланник» будет медленнее — ему будет доступна лишь дозвуковая скорость. В тех же открытых источниках поясняется, что это позволит существенно увеличить дальность полета и время нахождения ракетоносца в воздухе.

«Сроки службы планеров, таких как Ту-95, очень велики. Для сравнения: у США бомбардировщики B-52 также десятки лет находятся на вооружении, летают, модернизируются. Планы их списывать относятся на 20 лет вперед», — сказал Мураховский газете ВЗГЛЯД.

Что же касается ПАК ДА, то для него, по словам эксперта, прежде всего нужно разработать двигатели. В свою очередь глава аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев отметил, что если в целом по ПАК ДА «информация есть», то по двигателю «наблюдается дефицит сведений».

«Замминистра обороны Алексей Криворучко в феврале сообщил, что в этом году первый двигатель перейдет на стендовые испытания. Его разработкой занимается ПАО «Кузнецов» — компания, которая является единственным разработчиком и производителем двигателей для стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95», — сказал Пантелеев газете ВЗГЛЯД.

«Также есть понимание, что двигатель получит более высокие характеристики по удельной тяге и расходу топлива. Относительно предыдущих поколений он должен быть легким, компактным и обеспечивающим малозаметность воздушного судна. А прогресс в области компонентой электронной базы должен позитивно сказаться на надежности системы управления. Все это будет выгодно отличать самолет нового поколения от предшественников», — добавил Пантелеев.

Кроме того, в будущем разработчикам предстоит «определиться с конкретными узлами, агрегатами и комплектом бортового радиоэлектронного оборудования». Потому сейчас идет не изготовление самолета, а концептуального макета. И учитывая количество дальних бомбардировщиков, которые есть у России, ПАК ДА будет не заменой им, а дополнением — особенно к модернизированным Ту-160, Ту-95, и Ту-22М, полагает Мураховский.

Для чего нужен принципиально новый ракетоносец

«Сегодня у нас появилась возможность изготовить на новой технологической базе оборудование на порядок легче, менее габаритное. А еще, что важно — более точное», — сказал газете ВЗГЛЯД заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик России Владимир Попов.

Собеседник убежден, что «Посланник» будет изготавливаться с применением легких и прочных полимеров, стекловолокна, композитных материалов и полиметаллических сплавов.

«Этот самолет-невидимка будет малозаметен не только на электронных радарах, но и в инфракрасном излучении, а также в оптико-электронном излучении, поскольку у него достаточно плоская конструкция», — считает Попов.

Эксперт считает вполне разумным решение сделать ПАК ДА дозвуковым — после сверхзвукового Ту-160. Сделать гиперзвуковой малозаметный для вражеских ПВО самолет проблематично и очень дорого, полагает Попов.

«России не стоит надрывать пупок ради того, чтобы и здесь быть впереди планеты всей, — заметил эксперт. — Например, американские гиперзвуковые истребители F-22 Raptor и F-35 необходимо периодически заново покрывать специальным дорогим составом для поддержания невидимости. В итоге: из пары сотен американских F-22 и около сотни F-35 пустить в бой сейчас можно 30-40% от силы».

В России решили сделать выбор в пользу дозвуковой скорости — 1000-1200 км/час — ради более качественной системы обороны, подчеркнул Попов.

«Этого достаточно, чтобы новый бомбардировщик преодолевал большие расстояния, был достаточно компактным, несмотря на размеры, и эффективным по боевому применению», — пояснил эксперт.

Для нового бомбардировщика не придется разрабатывать новые вооружения, ведь уже существующих «вполне достаточно, чтобы накрыть вероятного противника с головой», сказал газете ВЗГЛЯД майор запаса ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов

«Сейчас запуск ракет с одного самолета может накрыть пол-Европы. Вспомните, как наши Ту-22М сбрасывали в Сирии бомбы, подлежащие утилизации. Ведь цель — не иметь новое оружие, а использовать правильно уже имеющееся», — убежден собеседник.

Попов согласен, что России хватает нынешнего запаса ракет дальнего действия, которые уже могут успешно поражать крупные объекты промышленности, командные пункты, корабли противника.