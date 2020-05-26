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Испытания новой версии перспективной гаубицы «Коалиция-СВ» начались в России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 52 минуты назад
В России начались испытания гаубицы «Коалиция-СВ»
Фото: РИА Новости
«ЦНИИ Буревестник» (входит в концерн «Уралвагонзавод» Ростеха) проводит испытания первой малой серии перспективной самоходной гаубицы «Коалиция-СВ» на колесной базе, сообщили в пресс-службе концерна.
Колесная версия артустановки создана на базе автомобиля КамАЗ-6550. Возимый боезапас составляет до 70 выстрелов.
«Колесная машина имеет ряд преимуществ: такие машины могут использоваться на дорогах общего назначения, имеют большую мобильность, имеют больший ресурс по запасу хода, имеют очень высокий ресурс по сравнению с гусеничными носителями», — передает РИА «Новости» слова главного конструктора направления, начальника отдела ЦНИИ «Буревестник» Василия Набатова.
Кроме того, отметил он, если сравнивать ресурс платформ, то 5 тыс. километров пробега до капитального ремонта у гусеничного шасси — это только обкатка у колесной машины.
«Плюс ко всему нужно учесть — есть такие факторы как меньшая масса, лучшая мобильность и удобство авиатранспортировки. Все это, соответственно, расширяет круг и оперативность выполняемых задач», — пояснил Набатов.
В пресс-службе «Уралвагонзавода» сообщили, что до конца года планируется завершить цикл испытаний, по итогам которых будет приниматься решение о запуске машины в серию.
Напомним, в пятницу в армию поступили первые серийные образцы «Коалиции-СВ».
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Оружие , Армия , Войска , Уралвагонзавод , Ростех , ЦНИИ "Буревестник" , РИА Новости
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