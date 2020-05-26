В России начались испытания гаубицы «Коалиция-СВ»

Колесная версия артустановки создана на базе автомобиля КамАЗ-6550. Возимый боезапас составляет до 70 выстрелов.

«Колесная машина имеет ряд преимуществ: такие машины могут использоваться на дорогах общего назначения, имеют большую мобильность, имеют больший ресурс по запасу хода, имеют очень высокий ресурс по сравнению с гусеничными носителями», — передает РИА «Новости» слова главного конструктора направления, начальника отдела ЦНИИ «Буревестник» Василия Набатова.

Кроме того, отметил он, если сравнивать ресурс платформ, то 5 тыс. километров пробега до капитального ремонта у гусеничного шасси — это только обкатка у колесной машины.

«Плюс ко всему нужно учесть — есть такие факторы как меньшая масса, лучшая мобильность и удобство авиатранспортировки. Все это, соответственно, расширяет круг и оперативность выполняемых задач», — пояснил Набатов.

В пресс-службе «Уралвагонзавода» сообщили, что до конца года планируется завершить цикл испытаний, по итогам которых будет приниматься решение о запуске машины в серию.

Напомним, в пятницу в армию поступили первые серийные образцы «Коалиции-СВ».