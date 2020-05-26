В России создают бомбардировщик шестого поколения

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

По данным агентства, опытный образец строится в рамках программы «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА, изделие 80 — прим. Ленты.ру). Изготовлением элементов машины займется один из заводов Объединенной авиастроительный корпорации

Разработка документации самолета завершена, уже начата поставка материалов для строительства. В настоящее время ведется изготовление кабины машины, подчеркнул источник агентства. Окончание производства ожидается в 2021 году.

Ранее сообщалось, что ПАК ДА, работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения. Ныне существующие в России тяжелые, стратегические и ядерные бомбардировщики базируются еще на советских проектах и их итерациях, в то время как ПАК ДА станет «фундаментально новым бомбардировщиком, созданным на основе современных решений».

На данный момент точных характеристик бомбардировщика пока нет, однако известно, что дальность полета ПАК ДА будет достигать 12 тысяч километров, при этом самолет сможет нести до 30 тонн полезной нагрузки.