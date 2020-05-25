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Российские мотострелки получат новейшую версию БМП-3 с 57-мм пушкой 

Российская Газета 1 час назад
Российские мотострелки получат новейшую БМП-3
Фото: Область 45 / youtube.com
Базовый вариант этой боевой машины в настоящее время вооружен 100-мм нарезным орудием 2А70. С ним спарено 30-мм автоматическое орудие 2А72. Имеется также 7,62-мм пулемет ПКТ.
Как и у всех известных боевых машин пехоты, разработанных в 80-е годы, у "тройки" боекомплект находится внутри корпуса и не отделен от экипажа и десанта.
В новейшем боевом модуле наоборот: 57-мм снаряды изолированы от военнослужащих и в случае поражения не будут представлять опасности.
Серьезно усилены возможности по борьбе с бронетехникой противника -противотанковый комплекс "Корнет" не оставит ни одного шанса любому зарубежному основному боевому танку, в том числе оборудованному динамической защитой.
Многоканальные прицелы наводчика-оператора и командира позволят обнаруживать противника как днем, так и ночью, в том числе в сложных погодных условиях.
Первую информацию об этой версии и макет БМП представили на Международном военно-техническом форуме "Армия".
В минувшем году готовый образец впервые продемонстрировали в одном из телевизионных репортажей. Позже стало известно, что прошедшие модернизацию боевые машины находятся на полигонах и проходят испытания.
В Минобороны РФ также сообщили о скором поступлении в войска новых партий модернизированных БМП-2 и боевых машин поддержки танков "Терминатор".
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Комментарии
Оружие , Армия , Министерство обороны
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