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На Украине раскритиковали российского «Белого орла» 

Lenta.ru 52 минуты назад
На Украине раскритиковали российского «Белого орла»
Фото: Виталий Кузьмин
Российский танк Т-72Б1МС, получивший в прессе название «Белый орел», является очередной модернизацией танка Т-72Б1, не предполагающей использования противотанковых ракет, пишет Defense Express.
Украинское консалтинговое агентство уверяет, что главной задачей усовершенствования машины стало появление панорамного прицела, тогда как динамическая защита и двигатель танка остались без изменений.
В мае журналисты 47news сняли вблизи на видео модификацию танка Т-72 «Белый орел», который полиция остановила на петербургской кольцевой автодороге.
В апреле агентство выпустило критическую статью, в которой российский танк Т-90М «Прорыв» называется «недоАрматой» и «прорывом в никуда».
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Оружие , Армия , Войска , 47news.ru
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