На Украине раскритиковали российского «Белого орла» 

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Российский танк Т-72Б1МС, получивший в прессе название «Белый орел», является очередной модернизацией танка Т-72Б1, не предполагающей использования противотанковых ракет, пишет Defense Express.

Украинское консалтинговое агентство уверяет, что главной задачей усовершенствования машины стало появление панорамного прицела, тогда как динамическая защита и двигатель танка остались без изменений.

В мае журналисты 47news сняли вблизи на видео модификацию танка Т-72 «Белый орел», который полиция остановила на петербургской кольцевой автодороге.

В апреле агентство выпустило критическую статью, в которой российский танк Т-90М «Прорыв» называется «недоАрматой» и «прорывом в никуда».