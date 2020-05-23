Раскрыто преимущество C-400 перед Patriot 

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Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф» превосходит американский MIM-104 Patriot, поскольку способна обнаруживать на расстоянии нескольких десятков километров летящие на высоте менее ста метров беспилотники и ракеты, пишет военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин

Публикация агентства посвящена генеральному конструктору С-400 «Триумф» Александру Леманскому. Литовкин напоминает, что в 1990-х годах ученый встретился с разработчиком MIM-104 Patriot Дэвидом Ноксом Бартоном, который высоко оценил советскую С-300ПМУ, предшествующую созданию С-400 «Триумф».

Автор отмечает, что особенно превосходство советской ЗРС над американской проявлялось «в части ФАР [фазированная антенная решетка] — канале сопровождения и наведения, что позволило русским добиться наибольшей эффективности поражения низколетящих целей».