Как отследить гиперзвук

«Рособоронэкспорт» планирует поставлять на зарубежный рынок российскую РЛС 59Н6-ТЕ, которая способна отслеживать гиперзвуковые цели. По мнению экспертов, подобные радиолокационные станции становятся всё более востребованными, потому что сразу в нескольких странах идёт разработка гиперзвукового оружия. Помимо России, которая уже обладает таким видом вооружений, оно может появиться у США, Китая, Японии, Германии и Франции. В этих условиях, отмечают аналитики, государствам необходимо уже сейчас модернизировать свои РЛС.

«Рособоронэкспорт» объявил о начале продвижения на мировой рынок мобильной радиолокационной станции 59Н6-ТЕ, способной отслеживать гиперзвуковые цели. Информация об этом размещена на официальном сайте компании.

«Сегодня «Рособоронэкспорт» выводит на рынок новейшую радиолокационную станцию, способную эффективно обнаруживать широкий класс современных и перспективных воздушных объектов, в том числе гиперзвуковые цели. При разработке экспортного варианта РЛС учитывалась растущая значимость средств ПВО в обеспечении безопасности государств, а также потребности инозаказчиков в повышении разведывательных возможностей частей и подразделений ПВО», — приводит пресс-служба слова генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева.

В компании подчёркивают, что радиолокационная станция 59Н6-ТЕ является на 100% российской разработкой и выполнена на современной отечественной элементной базе.

«Помимо гиперзвуковых целей, она также эффективно обнаруживает аэродинамические и баллистические объекты», — отмечают в «Рособоронэкспорте».

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, данная РЛС уже не первый год используется в российских войсках и хорошо себя зарекомендовала.

«Это довольно известная и уникальная РЛС. Она не первый год у нас стоит на вооружении. По дальности и точности определения она считается одной из лучших в мире. Её достоинства заключаются в том, что он может видеть цели, изготовленные по технологии «стелс», а также объекты, летящие с гиперзвуковой скоростью», — рассказал эксперт в интервью RT.

«Займёт топовые позиции»

59Н6-ТЕ была разработана в Нижегородском научно-исследовательском институте радиотехники (АО «ФНПЦ „ННИИРТ“). Эта организация входит в концерн „Алмаз-Антей“ , известный в мире в том числе благодаря своим ЗРК С-400 (»Триумф»).

«РЛС 59Н6-ТЕ предназначена для выдачи координат целей автоматизированной системе управления противовоздушной обороны. Установка контролирует воздушное пространство, определяя цели по азимуту, дальности, высоте, скорости и траектории полёта. Данная система может входить в комплексы быстрого реагирования, а также работать в системе управления воздушным движением», — рассказал в интервью RT военный эксперт Алексей Леонков.

Станция 59Н6-ТЕ может обнаруживать цели, летящие со скоростью до 8 тыс. км/ч на дальности до 450 км и высоте до 200 км. После обнаружения цели она передаёт полученную информацию другим аппаратам, работающим с ней в связке. В условиях функционирования генераторов шумовых помех РЛС может осуществлять пеленгацию их источников.

«У неё достаточно высокая степень разрешающей способности, плюс есть небольшая особенность в том, что она может действовать в условиях сильного противодействия комплексов радиоэлектронной борьбы», — отметил Ленков.

Станция обладает автоматическим и полуавтоматическим режимами захвата и сопровождения воздушных объектов. Как отмечается в пресс-релизе «Рособоронэкспорта», РЛС может одновременно сопровождать не менее тысячи объектов и распознавать восемь классов целей. Также она способна «проводить селекцию противорадиолокационной ракеты и предупреждать боевой расчет об опасности поражения, в том числе высокоточным оружием и самонаводящимися ракетами».

В комплект поставки РЛС 59Н6-ТЕ входят антенно-аппаратный комплекс и индикаторный пост, установленные на платформах автомобилей «КамАЗ-6560». Это тяжёлое внедорожное шасси, которое также используется в зенитных комплексах «Панцирь». Как отмечают эксперты, данные машины эксплуатируются в различных модификациях с 2005 года и за это время хорошо успели себя зарекомендовать.

Разработчики подчёркивают, что РЛС также может быть исполнена в стационарном варианте или установлена на высотной опоре и других сооружениях.

Для обеспечения безопасности операторов станции она оборудуется выносными рабочими местами. При использовании волоконно-оптической линии связи такой пост может быть расположен на расстоянии до 1 км, а при работе через радиоканал — до 15 км.

В руководстве компании убеждены, что РЛС 59Н6-ТЕ будет востребована на рынке.

«Уверен, что в сегодняшних условиях и при очевидных перспективах гиперзвуковых технологий РЛС 59Н6-ТЕ займёт топовые позиции в своем сегменте рынка и станет важным приобретением для стран, которые строят свою систему ПВО с учётом мировых тенденций развития средств воздушного нападения. Рассчитываем на высокий спрос на новую станцию в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона, на Ближнем Востоке и в Северной Африке», — считает гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Эпоха гиперзвука

Как отмечают эксперты, на сегодняшний день только Россия обладает стоящим на боевом дежурстве гиперзвуковым оружием. Прежде всего, речь идёт о ракетах «Кинжал», которые устанавливаются на сверхзвуковых истребителях-перехватчиках дальнего радиуса действия МиГ-31К.

Помимо этого, в конце 2019 года на боевое дежурство в российских вооружённых силах заступил ракетный комплекс с управляемым боевым блоком «Авангард». Также завершается разработка гиперзвуковой ракеты «Циркон», предназначенной для российского флота.

Однако многие страны пытаются сократить технологическое отставание от РФ в данной области и активно ведут соответствующие разработки.

В августе 2019 года сообщалось, что свой первый гиперзвуковой аппарат испытал Пекин. Китайское устройство называется Xingkong-2 и способно развивать скорость до 6 Махов.

В свою очередь, существенные средства на разработку гиперзвукового оружия выделяют Соединённые Штаты: если в военном бюджете на 2020 год Пентагон заложил $2,6 млрд на программы по созданию гиперзвукового оружия, то в 2021 году эта цифра достигла уже $3,2 млрд В марте этого года США провели успешный тестовый пуск прототипа гиперзвукового оружия.

В марте 2020 года Министерство обороны Японии сообщило о планах по разработке двух видов гиперзвукового оружия: крылатой ракеты HCM и гиперскоростного парящего блока HVGP. Аналогичные работы ведут Франция и Германия.

В этих условиях, отмечают опрошенные RT эксперты, РЛС, способная отслеживать гиперзвуковые цели, будет крайне востребована на рынке: странам необходимо уже сейчас думать, как они будут обороняться от этого довольно грозного оружия, которое способно преодолевать существующие системы ПРО.

«Я думаю, что на 59Н6-ТЕ будет спрос как среди традиционных наших покупателей, так и новых. Актуальна она будет в том числе в связи с тем, что США и другие страны занимаются разработкой гиперзвукового оружия. Государства, у которых со Штатами отношения непростые, конечно, будут среди главных покупателей», — считает Юрий Кнутов.

По его мнению, особенно эффективна отечественная РЛС может быть в связке с российскими ЗРК.

«Если иметь полностью автоматизированный комплекс, автоматизированную систему управления, плюс современные ЗРК, те же С-400, то можно в автоматизированном режиме поражать гиперзвуковые цели. Человек будет только контролировать происходящее», — пояснил эксперт.

Среди возможных покупателей российских РЛС он назвал Индию, Китай, Вьетнам, Филиппины, Малайзию, Иран, Египет и Алжир. Кнутов подчеркнул, что в разработке систем ПВО Россия сейчас заслуженно считается лидером, поэтому у «Рособоронэкспорта» есть все шансы на успех.