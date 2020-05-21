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ВМФ России 25 мая получит атомную подлодку «Князь Владимир» 

News.ru 52 минуты назад
ВМФ России получит атомную подлодку «Князь Владимир»
Фото: mil.ru
Первая модернизированная атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955А (шифр «Борей-А») будет передана российскому Военно-морскому флоту (ВМФ) 25 мая. В этот день состоится подписание акта приёма-передачи ракетного крейсера «Князь Владимир».
Об этом сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что сейчас подлодка находится в Белом море, но вернётся на завод «Севмаш» в Северодвинске к моменту передачи её флоту. В середине июня на «Князе Владимире» поднимут Андреевский флаг. Данная церемония утвердит ввод корабля в боевой состав флота.
Ранее NEWS.ru сообщал, что подводный крейсер «Князь Владимир» приступил к подводной части испытаний в Белом море. В надводном положении подлодка находилась с 12 мая. В ходе испытаний приёмо-сдаточная комиссия завода совместно с экипажем проверяет качество устранения ранее выявленных замечаний, работоспособность всех систем и механизмов подводной лодки.
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Комментарии
Оружие , Армия , Войска , Севмаш
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