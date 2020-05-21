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Власти США одобрили продажу Тайваню 18 торпед MK-48 на сумму $180 млн 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Тайвань закупит у США торпеды
Фото: РИА Новости
Госдепартамент одобрил возможную продажу Тайваню 18 торпед MK-48 Mod6 AT и сопутствующего оборудования к ним, общая сумма сделки оценивается в $180 млн Об этом сообщило в среду Управление по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA) Министерства обороны США. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между ВC США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.
"Предполагаемая продажа служит национальным и экономическим интересам США, а также интересам в области безопасности, поскольку содействует продолжающимся усилиям получателя в области модернизации своих вооруженных сил и поддержания надежного оборонного потенциала", — говорится в сообщении.
Как отмечает DSCA, благодаря этой сделке Тайвань будет использовать свои усовершенствованные возможности "в качестве средства сдерживания региональных угроз и укрепления обороны".
Американская администрация уже официально уведомила Конгресс США о принятом ею решении. У законодательного органа теперь есть 30 дней на изучение этих военных контрактов и их возможное блокирование.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевших поражение в гражданской войне с коммунистами. С тех пор этот самый большой китайский остров находится под управлением собственной администрации, сохраняя флаг, валюту и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций Китая. МИД КНР ранее заявлял, что выступает против любых поставок американских вооружений и военной техники Тайваню.
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Комментарии
Оружие , Армия , Войска , МИД , Пентагон , Госдеп США , КПРФ , Конгресс США , США
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