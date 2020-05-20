Польша отстала в модернизации собственных танковых войск, в стране нет соответствующего потенциала, чего нельзя сказать о России . Такое мнение, как сообщает издание Kresy, высказал бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

"То, что у нас (в Польше — Прим.ред.) называется модернизацией, — это, по сути, "припудривание фекальных масс" (в оригинале использовано грубое ругательство — Прим. ред), как когда-то говорил генерал Бук. Это никакая не модернизация!", — заявил генерал.

По его словам, Россия "прекрасно справилась со своей задачей" и до конца 2020 года получит более 120 обновленных танков T-72Б3M. Польша же до сих пор не может преодолеть отсталость своих бронетанковых войск и "уже 30 лет топчется на одном месте".

Принятые Россией решения по модернизации танковых войск Скшипчак назвал "эффективными", страна делает все для того, чтобы усилить даже те стороны своего танка, которые и до этого казались мощными.

В качестве альтернативной меры он предложил собирать в Польше американские "Абрамсы". По мнению генерала, Варшаве необходимо 450 — 550 танков.

Т-72 начали производить еще в 1972 году. Машину неоднократно совершенствовали и модернизировали. Т-72Б3М получил новый двигатель, мощность которого составляет 1130 лошадиных сил. Танк оснастили новым 125-мм орудием с улучшенной баллистикой и ресурсом, прицелом "Сосна-У", цифровым баллистическим вычислителем и панорамным прицелом, установленном на рабочем месте командира машины. Также была усилена защита танка. На него установили решетчатые экраны, защищающие от кумулятивных боеприпасов, и динамическую защиту "Реликт".