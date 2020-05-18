Антиснайпер раскрыл секреты спецназа

Прицельный огонь с дистанции в несколько километров, высокая скрытность, ликвидация особо важных объектов — в руках профессионального стрелка винтовка превращается в хирургический инструмент. Однако мастерство здесь решает не все — каждому точному выстрелу предшествует долгая и кропотливая работа оружейников. О возможностях современных снайперских комплексов — в материале РИА Новости.

Шлифовка и нарезы

Главное в любой снайперской винтовке — ствол. Его изготовление — это сложнейший технологический процесс, требующий высокого мастерства и очень точного оборудования.

Ствол самой дальнобойной на сегодня российской винтовки-рекордсменки СВЛК-14С "Сумрак" делают из высоколегированной сверхпрочной стали по особой технологии.

Стальную заготовку нужной длины обрабатывают снаружи, обтачивают и обрезают все лишнее. Затем на станке глубокого сверления делают в ней сквозное отверстие. Внутренние нарезы при этом буквально продавливают в металле головкой из сверхпрочного вольфрамового сплава. Ствол некоторое время выдерживают в печи, после чего притирают внутреннюю часть свинцом с абразивным составом.

Такой сложный и трудоемкий процесс необходим для создания идеально гладкой поверхности ствола с допуском всего плюс-минус три микрона, что обеспечивает минимальное трение при контакте с пулей. Для снижения веса и придания конструкции прочности остальные элементы оружия изготовлены из авиационного алюминия, углепластика, кевлара и стекловолокна.

"Сумрак" выпускают небольшими партиями, только на заказ. Фактически это ручная работа. Начальная скорость пули превышает 900 метров в секунду, кучность высочайшая — с расстояния в километр можно попасть в круг диаметром менее десяти сантиметров.

И хотя от рядовых армейских снайперских винтовок сверхвысокой кучности никто не требует, их стволы делают примерно так же.

© РИА Новости / Андрей Станавов /// Сверхдальнобойная снайперская винтовка Лобаева SVLK14S "Сумрак"

Увидеть и попасть

Каким бы точным ни был ствол, поразить мишень с дистанции полтора километра с одними лишь мушкой и целиком непросто. Поможет оптический прицел.

Самый массовый ПСО-1 разработали в 1963-м для самозарядной снайперской винтовки Драгунова. Крепится на оружие сверху, четырехкратное увеличение. Чтобы не запотевал (работает при температуре воздуха от плюс 50 до минус 50 градусов), герметичный корпус заполнен азотом.

По видимым целям ПСО-1 прицельно бьет днем, ночью — по инфракрасным источникам. Шкала рассчитана на стрельбу от 100 до 1300 метров. Доработанный ПСО-1 сейчас ставят на все типы стрелкового оружия российской армии и спецслужб — автоматы Калашникова, винтовки на базе СВД, специальное снайперское оружие, такое как бесшумные ВСС "Винторез" и малогабаритные ВСК-94, автоматы АС "Вал", карабины "Сайга" и "Тигр".

ПСО-1 считается самым простым и неприхотливым приспособлением "на каждый день". Для специальных операций снайперы используют куда более сложные и продвинутые приборы. Например, панкратический прицел "Гиперон" вдвое повышает эффективность стрельбы за счет большего увеличения и более точного дальномера. С помощью "Гиперона" снайпер может поразить цель на дистанции 1300 метров днем или в сумерки.

Для темного времени суток есть прицелы ночного видения. Однако, по словам снайпера-инструктора и бывшего антиснайпера Андрея Хаски, сегодня они уходят на второй план.

"Более универсальный тепловизор стоит столько же и действует не хуже, а свет ему не нужен, — объясняет он РИА Новости. — Я с таким спокойно работал на дистанции полтора километра. Еще более удобная вещь — тепловизионные насадки. К примеру, отечественный "Орион-100" ставят перед обычным оптическим прицелом на планку Пикатинни — это резко расширяет возможности винтовки, которую снайпер уже пристрелял и хорошо изучил. Работать можно и днем, и ночью. С этого года такие насадки пойдут в Росгвардию".

Кроме того, по его словам, в России разработана целая линейка специального оборудования для контрснайперской борьбы. Например, действие комплекса "Самурай" основано на принципе отражения лазерного луча от сетчатки глаза вражеского стрелка.

"Прибор небольшой, размером с бинокль, весит всего полтора килограмма, — рассказывает эксперт. — Он сканирует местность и показывает, откуда бьет снайпер. Даже дальность и координаты дает — работай не хочу. Я знаю, что несколько таких наши бойцы Сил специальных операций используют в Сирии, но по большей части они, как правило, идут на экспорт. Комплексы охотно покупают турки, канадцы, американцы, сирийцы".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский /// Российский инструктор на позициях сирийского ополчения в пригороде Алеппо

Пуля — не дура

Важен в снайперском деле и патрон. К нему особые требования: стабильность горения пороха, качество гильзы, точность обработки и баллистические характеристики пули.

Так, снайперская винтовка ОСВ-96 "Взломщик" стреляет боеприпасом калибра 12,7 миллиметра. Этот патрон предназначался для крупнокалиберных пулеметов. Такие боеприпасы с бронебойной пулей приняли на вооружение в 1930-м. Позже появились модификации с бронебойно-зажигательными, бронебойно-зажигательно-трассирующими, зажигательными и другими типами пуль. Такими патронами, например, стреляют крупнокалиберные пулеметы "Корд", "Утес" и ДШКМ.

У пули снайперского патрона составной сердечник из стали и свинца. Голова пули выполнена из термоупрочненной инструментальной стали.

Преимущество крупного калибра не только в большой пробивной способности, но и стабильности полета пули, которая практически не меняет траекторию даже при сильном ветре. С ОСВ-96 можно уверенно уничтожать цели на дальности более полутора километров, оставаясь недосягаемым для обычного стрелкового оружия.

Главный западный конкурент ОСВ-96 — американская винтовка Barret M82. Она предназначалась не столько для борьбы с живой силой противника, сколько для повреждения или уничтожения легкобронированной техники.

© Vitaly V. Kuzmin / Снайперская винтовка ОСВ-96

Есть и бесшумные патроны. Их еще называют дозвуковыми. По сути, это стандартные боеприпасы с уменьшенным пороховым зарядом. При стрельбе ими из снайперской винтовки с глушителем выстрела практически не слышно. Но из-за маломощности и недостаточной пробивной способности такие патроны годятся лишь для работы на ближних дистанциях.

В конце 1980-х отечественные конструкторы разработали целый комплекс для бесшумной стрельбы, включающий в себя и боеприпасы, и сами винтовки. Яркий пример — девятимиллиметровая снайперская винтовка ВСС "Винторез". Довольно массивная пуля массой 16 граммов способна поражать цели на расстоянии до 400 метров. Бронебойная версия уверенно "шьет" бронежилеты на трех сотнях метров.