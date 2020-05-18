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We Are The Mighty (США): забудьте про Годзиллу, Россия строит нового морского монстра 

ИноСМИ 1 час назад
Забыть Годзиллу: Россия строит нового морского монстра
Фото: © РИА Новости, Владимир Гальперин
We Are The Mighty (США) пишет о российском проекте нового экраноплана «Чайка». Автор явно под впечатлением от этой машины, размеры которой он сравнивает с размерами киношного короля монстров.
Годзиллу мы называем королем монстров, хотя во времена холодной войны в Каспийском море тоже было немного тесновато от чудовищ.
Сейчас Россия строит нового каспийского монстра.
Как сообщило российское посольство в Южной Африке, «Чайка» А-050 должна быть принята на вооружение к 2020 году. Эта машина принадлежит к классу экранопланов, или судов на воздушной подушке. Советский Союз в годы холодной войны использовал эти гибриды самолетов в основном из-за того, что они обладали уникальными свойствами, сочетая в себе качества самолета и корабля.
По данным вебсайта militaryfactory.com, одним из таких примеров является экраноплан класса «Лунь». Максимальная скорость этой машины — 550 километров в час, то есть, чуть меньше, чем у американского В-29 «Суперкрепость», который развивал скорость до 575 километров в час. Однако «Лунь» нес на борту шесть противокорабельных ракет П-270 «Москит», которые используются ограниченно на надводных кораблях, таких как эсминцы проекта 956 и ракетные катера проекта 1241. «Лунь» мог подниматься в воздух на высоту более 7 000 метров.
Как сообщил в 2015 году вебсайт Valuewalk.com, «Чайка» А-050 будет иметь скорость до 485 километров в час, а дальность 4 800 километров. Экраноплан сможет перевозить как минимум девять тонн груза или 100 пассажиров. А агентство Sputnik News сообщило, что русские могут установить на новом экраноплане ракеты «БраМос».
Ракета «БраМос» является версией противокорабельной ракеты П-800 «Оникс» (экспортная версия «Яхонт»), и ею вооружены некоторые корабли индийских ВМС. По данным Центра стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies), «БраМос» развивает скорость до М=2,8 и имеет дальность пуска 500 километров. У ракеты 300-килограммовая боевая часть, и она предназначена для поражения надводных кораблей и наземных целей. Эту ракету можно применять с подводных лодок и с надводных кораблей.
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Оружие , Армия , Статьи , ИА Sputnik , США
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